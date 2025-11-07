„Spital Mistelbach soll nicht ausgehungert werden“



Die Versorgung der Südregion wäre ohnehin durch die Häuser Tulln, Korneuburg und Stockerau sowie als Gastpatient in Wien auf engem Raum gegeben. Man warnt auch vor den wirtschaftlichen und weiteren Folgen einer möglichen Abwertung des Spitalstandorts Mistelbach: „Die Bürger haben ein Recht, die Folgen zu erfahren – am 13. November um 19 Uhr im Stadtsaal Mistelbach. Und das Interesse, dies nun zu thematisieren, ist sehr groß“, wie die Plattform-Mitglieder durch Erfahrungsaustausch bei ihren Sitzungen bzw. im Austausch mit der Bevölkerung feststellten.