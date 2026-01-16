Olympia-Ass flüchtete vor Eiseskälte nach Spanien

Anders als in Kärnten kann das ÖRV-Topduo in Malaga nun schon richtig trainieren. „Daheim ist es stark witterungsabhängig. Manchmal sind wir erst zu Ostern wieder aufs Wasser gegangen. Jetzt konnten wir früh vom Indoor-Training nach draußen wechseln“, sagt Lobnig, die künftig einmal im Monat für bis zu zehn Tage in Malaga verbringen möchte. Mit Sergio Perez Moreno lebt ja auch der neue Verbandscoach fürs Küstenrudern dort.