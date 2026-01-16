Vorteilswelt
Neuer Stützpunkt

Olympia-Ass flüchtete vor Eiseskälte nach Spanien

Kärnten
16.01.2026 13:59
In der Nähe des Hafens rudert Lobnig direkt neben den großen Kreuzfahrtschiffen.
In der Nähe des Hafens rudert Lobnig direkt neben den großen Kreuzfahrtschiffen.(Bild: Lobnig)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Ruder-Olympionikin Magdalena Lobnig (35) weilt seit 8. Jänner in Malaga. Dort hat der heimische Ruderverband eine Wohnung angemietet, um der Küstenruder-Sparte neue Möglichkeiten zu bieten.

Bis zu minus neun Grad in Kärnten? Rechtzeitig vorm Einbruch der Kältefront in Österreich nahm die Olympia-Bronzene von Tokio 2021 Magdalena Lobnig Reißaus, flog nach Spanien. Dort quartierte sie sich mit Teamkollegin Tabea Minichmayr (OÖ) im neuen Trainingsstützpunkt des rot-weiß-roten Ruderverbandes in Malaga ein.

Zitat Icon

Daheim ist es stark witterungsabhängig. Manchmal sind wir erst zu Ostern wieder aufs Wasser gegangen.

Magdalena LOBNIG, Ruder-Ass

Neuer Trainer lebt in Malaga
„Der Verband hat ab 8. Jänner extra eine Wohnung hier angemietet. Beim örtlichen Ruderverein haben wir unsere Küstenboote untergebracht, gehen von dort aus im Meer trainieren“, erzählt die 35-Jährige, deren Ziel ja der neue Beachsprint-Bewerb bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ist.

Anders als in Kärnten kann das ÖRV-Topduo in Malaga nun schon richtig trainieren. „Daheim ist es stark witterungsabhängig. Manchmal sind wir erst zu Ostern wieder aufs Wasser gegangen. Jetzt konnten wir früh vom Indoor-Training nach draußen wechseln“, sagt Lobnig, die künftig einmal im Monat für bis zu zehn Tage in Malaga verbringen möchte. Mit Sergio Perez Moreno lebt ja auch der neue Verbandscoach fürs Küstenrudern dort.

Defekte Lampen und Toiletten
„Die Bedingungen hier sind ideal – wir haben derzeit 15 Grad. Die Berge sind direkt in der Nähe. Das ist auch fürs Aufbautraining am Rad perfekt“, sagt Lobnig, die anfängliche Probleme mit der Wohnung hoffentlich bald überbrückt hat. „Das Warmwasser ging kurzzeitig nicht. Auch die Toilettenspülung und so manche Lampen machen Probleme. Hoffentlich kriegt der Vermieter das bald in den Griff. . .“

