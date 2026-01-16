ÖSV-Hoffnung in Tarvis mit Heli abtransportiert

Bitter: Spielberger kam zuletzt in Fahrt, fuhr in Zauchensee als 28. erstmals Weltcup-Punkte ein. Die Abfahrt am Samstag und den Super-G am Sonntag, bei denen sie auf die Unterstützung aus der Heimat von mehr als 100 Fans bauen hätte können, wird sie nun wohl leider verpassen.