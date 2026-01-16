ÖSV-Hoffnung in Tarvis mit Heli abtransportiert

Schockmoment in Tarvis (It)! Im Training für die Weltcup-Bewerbe am Samstag und am Sonntag kam die Guttaringer Speedspezialistin Carmen Spielberger zu Sturz und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden. Nach einer Erstuntersuchung geht´s zum MRT ins Klagenfurter Krankenhaus.
Schockmoment beim Abschlusstraining für die Abfahrt in Tarvis. Im Abschlusstraining zog es Carmen Spielberger die Ski auseinander, die Guttaringerin kam zu Sturz und musste sogar mit dem Helikopter abtransportiert werden.
Die 23-Jährige klagt über Schmerzen in der Hüfte, wurde noch am Gelände untersucht. Anschließend ging es weiter zum MRT ins Klagenfurter Krankenhaus. Die Schwere der Verletzung ist bisher noch nicht absehbar. Cheftrainer Roland Assinger: „Sie wird in Klagenfurt untersucht und klagt auch über Schmerzen im Hüftbeuger.“
Bitter: Spielberger kam zuletzt in Fahrt, fuhr in Zauchensee als 28. erstmals Weltcup-Punkte ein. Die Abfahrt am Samstag und den Super-G am Sonntag, bei denen sie auf die Unterstützung aus der Heimat von mehr als 100 Fans bauen hätte können, wird sie nun wohl leider verpassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.