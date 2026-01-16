Mit Postauto kollidiert: zwei Schwerverletzte

Zwei Personen in Autos eingeklemmt

„Zwei Personen mussten aus den Autos geborgen werden, sie waren darin eingeschlossen“, schildern die Einsatzkräfte der FF Althoffen. „Nach der Erstversorgung konnte eine Person rasch aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die zweite Person musste mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug gerettet werden.“