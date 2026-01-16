Vorteilswelt
Großeinsatz

Mit Postauto kollidiert: zwei Schwerverletzte

Kärnten
16.01.2026 14:14
Schwerer Verkehrsunfall in Kappel am Krappfeld.
Schwerer Verkehrsunfall in Kappel am Krappfeld.(Bild: FF Althofen)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Großeinsatz für die örtlichen Feuerwehren in Kappel am Krappfeld (Kärnten): Zwei Autos waren miteinander kollidiert. Bei dem schweren Verkehrsunfall mussten zwei eingeklemmte Personen aus Fahrzeugen befreit werden. 

0 Kommentare

Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Krappfelder Landesstraße mussten Freitagvormittag gleich mehrere örtliche Feuerwehren ausrücken. Auf Höhe Lind in Kappel am Krappfeld kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen.

Zwei Personen in Autos eingeklemmt
„Zwei Personen mussten aus den Autos geborgen werden, sie waren darin eingeschlossen“, schildern die Einsatzkräfte der FF Althoffen. „Nach der Erstversorgung konnte eine Person rasch aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die zweite Person musste mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug gerettet werden.“

Bei dem Unfall involviert war ein Postauto.
Bei dem Unfall involviert war ein Postauto.(Bild: FF Althofen)
Einsatzkräfte waren gefordert.
Einsatzkräfte waren gefordert.(Bild: FF Althofen)
Aus beiden Fahrzeugen mussten Personen befreit werden.
Aus beiden Fahrzeugen mussten Personen befreit werden.(Bild: FF Althofen)

Beide Insassen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kappel am Krappfeld, Passering und Althofen. 

