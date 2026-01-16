Mit Postauto kollidiert: zwei Schwerverletzte

Großeinsatz für die örtlichen Feuerwehren in Kappel am Krappfeld (Kärnten): Zwei Autos waren miteinander kollidiert. Bei dem schweren Verkehrsunfall mussten zwei eingeklemmte Personen aus Fahrzeugen befreit werden.
Zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Krappfelder Landesstraße mussten Freitagvormittag gleich mehrere örtliche Feuerwehren ausrücken. Auf Höhe Lind in Kappel am Krappfeld kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen.
Zwei Personen in Autos eingeklemmt
„Zwei Personen mussten aus den Autos geborgen werden, sie waren darin eingeschlossen“, schildern die Einsatzkräfte der FF Althoffen. „Nach der Erstversorgung konnte eine Person rasch aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Die zweite Person musste mittels hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug gerettet werden.“
Beide Insassen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert. Im Einsatz standen die Feuerwehren Kappel am Krappfeld, Passering und Althofen.
