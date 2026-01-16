Sautoni gegen Antoniusfeuer und für gesundes Vieh

Der Einsiedler und Vater der Mönche

Antonius der Große wurde um 251 in Ägypten in eine wohlhabende Familie geboren, verschenkte nach dem Tod seiner Eltern seinen Besitz an die Armen und wurden Einsiedler – zunächst lebte er in der Wüste, dann auf einem Berg nahe dem Nil.

Als die Christen verfolgt wurden, floh er nach Alexandria, wo er gefangene Glaubensbrüder stärkte. Danach kehrte er in die Wüste zurück, wo ihn viele Kranke und Geistliche besuchten, um Rat oder auch Heilung zu bekommen. 356 – im Alter von 105 Jahren – soll Antonius gestorben sein.