Dieser neue Kicker steht beim GAK vor der Tür

Traditionell alle rund sechs Monate verbringt der GAK einen Teil seiner Vorbereitung in der Oststeiermark. So auch in diesem Winter, am Montag packte der GAK im Thermenhotel Stoiser seine sieben Sachen aus. Schon am Dienstag wird in Fürstenfeld auf Kunstrasen gegen Komarno getestet – den Neunten der slowakischen Liga. Als Zaungast, jedoch noch nicht am Feld, könnte da aller Voraussicht nach schon der nächste Zugang bei der Truppe von Trainer Ferdl Feldhofer mit dabei sein.