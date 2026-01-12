Dieser neue Kicker steht beim GAK vor der Tür

Am Montag checkte Bundesligist GAK im ersten Trainingslager ein. Schon am Dienstag testet die Truppe von Trainer Ferdinand Feldhofer gegen Komarno. Sehr wahrscheinlich ist auch, dass am selben Tag der nächste Neuzugang dazustößt. Denn die Einigung zwischen den Klubs gibt es nach Informationen der „Krone“ bereits! Bei einem anderen Spieler deutet hingegen alles auf Abschied hin.
Traditionell alle rund sechs Monate verbringt der GAK einen Teil seiner Vorbereitung in der Oststeiermark. So auch in diesem Winter, am Montag packte der GAK im Thermenhotel Stoiser seine sieben Sachen aus. Schon am Dienstag wird in Fürstenfeld auf Kunstrasen gegen Komarno getestet – den Neunten der slowakischen Liga. Als Zaungast, jedoch noch nicht am Feld, könnte da aller Voraussicht nach schon der nächste Zugang bei der Truppe von Trainer Ferdl Feldhofer mit dabei sein.
