„Dönermeister“ mit veganer Premiere am Gürtel

Hotspot für Nachtschwärmer am Gürtel

Bislang punktete der Dönermeister mit Beef-Döner, aber auch Hühner-Döner mit roter, gelber und grüner Paprika sowie Schafskäse - wie es sie so sonst nur in Berlin gibt und sich das Lokal damit definitiv von der Masse an Dönerläden in Wien abhebt. Auch die Berliner Currywurst gilt als Tipp für alle, die spätabends entlang des Gürtels unterwegs sind.