Real kassiert einen Korb! „Wäre dumm, zu gehen“

Vitinha fühlt sich in Paris offensichtlich bestens aufgehoben. „Ich glaube nicht, dass das das Beste für mich wäre. Ich fühle mich hier bei PSG sehr wohl.“ Der Mittelfeldspieler war 2022 für 41,5 Millionen Euro vom FC Porto nach Paris gewechselt und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2029. In dieser Saison kommt er in 37 Pflichtspielen auf sechs Tore und zehn Assists.