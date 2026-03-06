Real kassiert einen Korb! „Wäre dumm, zu gehen“

Korb für Real Madrid! Wunschspieler Vitinha von Paris Saint-Germain erteilt den Königlichen eine Absage. „Es wäre dumm, zu gehen“, sagte er und lehnte einen Wechsel im Sommer ab.
Real sucht nach Lösungen für die Zukunft. Lösungen für eine bislang durchwachsene Saison. In der Liga liegen die „Königlichen“ nur auf Rang zwei, im Pokal ist man bereits ausgeschieden und auch in der Champions League bleiben die ganz großen Auftritte aus.
Mit Xabi Alonso musste bereits ein Trainer gehen. Sein Nachfolger Álvaro Arbeloa konnte bislang ebenfalls nur bedingt überzeugen. In der Klubführung wird daher bereits über eine prominente Neubesetzung im Sommer nachgedacht. Doch viele Fans sehen das eigentliche Problem an anderer Stelle ...
Kroos und Modric fehlen
Die Lücke im Mittelfeld ist offensichtlich. Nach dem Karriereende von Toni Kroos im Sommer 2024 und dem Wechsel von Luka Modric zur AC Mailand im Jahr 2025 fehlt Real Madrid ein echter Spielgestalter.
Ein Kandidat, dem man diese Rolle zutrauen würde, ist Vitinha von Paris Saint-Germain. Der portugiesische Nationalspieler steht schon länger auf dem Wunschzettel der Madrilenen.
„Es wäre dumm, zu gehen“
Der 26-Jährige erteilte einem Wechsel zu den „Königlichen“ nun aber eine klare Absage. In der Sendung „Soltinhos pelo mundo“ auf Canal 11 sagte er über einen möglichen Transfer: „Es wäre dumm, zu gehen!“
Vitinha fühlt sich in Paris offensichtlich bestens aufgehoben. „Ich glaube nicht, dass das das Beste für mich wäre. Ich fühle mich hier bei PSG sehr wohl.“ Der Mittelfeldspieler war 2022 für 41,5 Millionen Euro vom FC Porto nach Paris gewechselt und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2029. In dieser Saison kommt er in 37 Pflichtspielen auf sechs Tore und zehn Assists.
Saudis? „Gehalts-Verdreifachung würde mich nicht glücklicher machen“
Auch ein Wechsel in andere finanzstarke Ligen kommt für Vitinha derzeit nicht infrage. „Seien wir nicht naiv. Ich bin eher an einer stabilen Karriere interessiert“, erklärte der Portugiese. „Ich verdiene hier in Europa bei einem großen Verein schon sehr gut. Eine Verdopplung oder Verdreifachung meines Gehalts würde mich nicht glücklicher machen.“
Für Real Madrid bedeutet das: Die Suche nach einem neuen Mittelfeld-Dirigenten geht weiter.
