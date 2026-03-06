Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wunschspieler sagt ab

Real kassiert einen Korb! „Wäre dumm, zu gehen“

Fußball International
06.03.2026 11:33
Vitinha (li.) will bei PSG bleiben und erteilt Real Madrid eine Absage.
Vitinha (li.) will bei PSG bleiben und erteilt Real Madrid eine Absage.(Bild: AFP/APA/ALAIN JOCARD)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Korb für Real Madrid! Wunschspieler Vitinha von Paris Saint-Germain erteilt den Königlichen eine Absage. „Es wäre dumm, zu gehen“, sagte er und lehnte einen Wechsel im Sommer ab.

0 Kommentare

Real sucht nach Lösungen für die Zukunft. Lösungen für eine bislang durchwachsene Saison. In der Liga liegen die „Königlichen“ nur auf Rang zwei, im Pokal ist man bereits ausgeschieden und auch in der Champions League bleiben die ganz großen Auftritte aus.

Mit Xabi Alonso musste bereits ein Trainer gehen. Sein Nachfolger Álvaro Arbeloa konnte bislang ebenfalls nur bedingt überzeugen. In der Klubführung wird daher bereits über eine prominente Neubesetzung im Sommer nachgedacht. Doch viele Fans sehen das eigentliche Problem an anderer Stelle ...

Kroos und Modric fehlen
Die Lücke im Mittelfeld ist offensichtlich. Nach dem Karriereende von Toni Kroos im Sommer 2024 und dem Wechsel von Luka Modric zur AC Mailand im Jahr 2025 fehlt Real Madrid ein echter Spielgestalter. 

Ein Kandidat, dem man diese Rolle zutrauen würde, ist Vitinha von Paris Saint-Germain. Der portugiesische Nationalspieler steht schon länger auf dem Wunschzettel der Madrilenen.

PSG-Star Vitinha spielte sich ins Rampenlicht.
PSG-Star Vitinha spielte sich ins Rampenlicht.(Bild: AFP/APA/Thomas SAMSON)

„Es wäre dumm, zu gehen“
Der 26-Jährige erteilte einem Wechsel zu den „Königlichen“ nun aber eine klare Absage. In der Sendung „Soltinhos pelo mundo“ auf Canal 11 sagte er über einen möglichen Transfer: „Es wäre dumm, zu gehen!“

Vitinha fühlt sich in Paris offensichtlich bestens aufgehoben. „Ich glaube nicht, dass das das Beste für mich wäre. Ich fühle mich hier bei PSG sehr wohl.“ Der Mittelfeldspieler war 2022 für 41,5 Millionen Euro vom FC Porto nach Paris gewechselt und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2029. In dieser Saison kommt er in 37 Pflichtspielen auf sechs Tore und zehn Assists.

Saudis? „Gehalts-Verdreifachung würde mich nicht glücklicher machen“
Auch ein Wechsel in andere finanzstarke Ligen kommt für Vitinha derzeit nicht infrage. „Seien wir nicht naiv. Ich bin eher an einer stabilen Karriere interessiert“, erklärte der Portugiese. „Ich verdiene hier in Europa bei einem großen Verein schon sehr gut. Eine Verdopplung oder Verdreifachung meines Gehalts würde mich nicht glücklicher machen.“

Für Real Madrid bedeutet das: Die Suche nach einem neuen Mittelfeld-Dirigenten geht weiter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
06.03.2026 11:33
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.271 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.011 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
279.900 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2424 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2232 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1779 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Fußball International
Wunschspieler sagt ab
Real kassiert einen Korb! „Wäre dumm, zu gehen“
Trikot als Geschenk
Lionel Messi zu Gast bei Trump im Weißen Haus
„Was denken sie?“
Abstieg droht, Fans fliehen: Spurs im freien Fall
Letzte Details
WM-Quartier: Rangnick „überwacht“ von Salzburg aus
Krone Plus Logo
Weltmeister Cannavaro:
„Österreich hat Italien inzwischen überholt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf