Bullen ziehen das Tempo in Belek wieder an

In der neuen Woche – auch Edelfan Manfred Auer, der seit 2010 bei jedem Trainingslager dabei war, ist wieder vor Ort – soll es wieder intensiver werden, steht Donnerstag der Test gegen Roter Stern an. Davor warten mehrere Einheiten, Montag waren es zwei. „Es macht richtig Spaß. Die Sonne haben wir und es ist nicht so kalt wie in Salzburg. Aber genau dafür geht man ja im Winter in ein Trainingslager“, betonte Tim Trummer.