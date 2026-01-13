„In Linz gibt es einfach zu wenige Angebote für kreative Mädels. Beim ,Cherry Club‘ plane ich selbst kreative und sportliche Events“, erzählt Melanie Holl stolz über ihr Projekt. Die Idee entstand ganz zufällig auf TikTok: „Ich habe ein Video hochgeladen und dazugeschrieben: ,An alle Linzer Girls – lasst uns connecten.‘“ Innerhalb kürzester Zeit ging das Video unter den Linzerinnen viral – mit mehr als 400 Kommentaren. „Das war für mich der Anreiz, einen Club in Linz zu gründen.“