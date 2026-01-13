„An alle Linzer Girls – lasst uns connecten“
Aus Idee entstanden
„Das kann’s doch nicht sein“, dachte sich Melanie Holl – und bezog sich damit auf das Freizeitangebot für Frauen in Linz. Aus diesem Gedanken heraus entstand spontan „The Cherry Club“, ein neuer Social Club für junge Frauen.
„In Linz gibt es einfach zu wenige Angebote für kreative Mädels. Beim ,Cherry Club‘ plane ich selbst kreative und sportliche Events“, erzählt Melanie Holl stolz über ihr Projekt. Die Idee entstand ganz zufällig auf TikTok: „Ich habe ein Video hochgeladen und dazugeschrieben: ,An alle Linzer Girls – lasst uns connecten.‘“ Innerhalb kürzester Zeit ging das Video unter den Linzerinnen viral – mit mehr als 400 Kommentaren. „Das war für mich der Anreiz, einen Club in Linz zu gründen.“
