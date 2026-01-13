Warum in Graz zuletzt wieder „dicke Luft“ herrscht

Graz gilt seit jeher als Feinstaubhochburg. Und ihrem Ruf macht sie auch in diesem jungen Jahr zweifelhafte Ehre: Silvesterfeuerwerke sorgten gleich am ersten Jänner für Negativrekorde, jetzt trieb auch noch die Kältewelle die Werte in die Höhe. „Die extreme Kälte verhindert den Abtransport von Feinstaub, gleichzeitig wird viel geheizt“, erklärt Andreas Schopper, Leiter des Referates Luftreinhaltung beim Land Steiermark.