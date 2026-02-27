Menschen und Menschenaffen im Herzen Afrikas

Signal an die Welt

Die neuen Daten bilden nun das Fundament für Ugandas nationale Schutzstrategie für Schimpansen bis 2033. Sie ermöglichen es, Populationstrends zu verfolgen, Lebensräume gezielt zu sichern und Maßnahmen wissenschaftlich statt politisch zu planen. Genau darin liegt ihre globale Bedeutung: Was hier gelingt, könnte Modell für andere Regionen werden, in denen Mensch und Tier um denselben Lebensraum ringen.