Menschen und Menschenaffen im Herzen Afrikas

27.02.2026 08:00
Ein Schimpanse in Uganda, Damit ist Bwindi die einzige bekannte Region der Welt, in der Menschen, Schimpansen und Gorillas dauerhaft denselben Lebensraum nutzen.(Bild: Diana Leizinger)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

Sensation im Dschungel! Im Bwindi-Regenwald Ugandas leben mehr als 420 Schimpansen stabil – Seite an Seite mit Menschen und Gorillas. Es zeigt sich: Konsequenter Schutz kann selbst in schwierigen Regionen das Zusammenleben von Mensch und bedrohten Arten sichern.

Tief im undurchdringlichen Grün des Bwindi-Regenwaldes in Uganda spielt sich ein Naturwunder ab, das selbst erfahrene Forscher staunen lässt: Mehr als 420 Schimpansen leben dort – Seite an Seite mit Menschen und Gorillas. Eine weltweit einzigartige Konstellation, die nun erstmals wissenschaftlich belegt ist und Hoffnung für den globalen Artenschutz macht.

Ein 60-köpfiges Forschungsteam legte über 77.000 Kilometer an Datenspuren im Gelände zurück, registrierte Nester, Fraßreste und Fährten. Das Ergebnis: Die Schimpansenpopulation ist nicht nur stabil, sondern ein tragender Pfeiler des Ökosystems. Die gesammelten Daten bestätigen laut Studienleiter Dr. James Byamukama, dass die Tiere keineswegs nur vereinzelt vorkommen, sondern einen zentralen Bestandteil des Waldes bilden.

Das Jane Goodall Institut wurde 1977 von der berühmten Primatenforscherin Jane Goodall gegründet ...
Das Jane Goodall Institut wurde 1977 von der berühmten Primatenforscherin Jane Goodall gegründet und zählt heute zu den weltweit führenden Organisationen für Menschenaffen- und Naturschutz.(Bild: AP/JEAN-MARC BOUJU)

Während in jenem tansanischen Nationalpark, in dem die berühmte Verhaltensforscherin Jane Goodall einst ihre weltverändernde Forschung begann, heute nur noch rund 74 Schimpansen leben, pulsiert Bwindi vor Primatenleben. Genau dieser Vergleich macht die Tragweite der neuen Zahlen sichtbar: Wo konsequenter Schutz greift, kann sich Natur erholen.

Auch Ugandas Wildtierbehörde spricht von einem Meilenstein, weil erstmals klare wissenschaftliche Belege für eine große und weit verbreitete Schimpansenpopulation in dieser Region vorliegen. Solche Daten sind Gold wert - sie entscheiden darüber, wo Schutzgebiete ausgeweitet, Ranger eingesetzt und Gemeinden eingebunden werden.

Primatenzählung Bwindi

  • Über 420 Schimpansen nachgewiesen
  • Rund 300 registrierte Nester bei erster Erhebung
  • Nestfundrate: 3,06 pro Kilometer
  • Zweite Erhebung bestätigte Ergebnisse
  • Waldelefanten-Spuren in 73 % der untersuchten Gebiete
  • Nur 6 dokumentierte menschliche Eingriffe entlang der gesamten Route
  • Einzige bekannte Region weltweit mit dauerhaftem Zusammenleben von Menschen, Gorillas und Schimpansen

Mutige Forschung im Grenzgebiet
Die Expedition war alles andere als Routine. Die Teams arbeiteten im steilen, rutschigen Gelände nahe der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo – einer Gegend, die immer wieder von Unruhen erschüttert wird. Zusätzlich stellten Waldelefanten eine reale Gefahr dar. Projektverantwortliche berichten von körperlich extrem fordernden Bedingungen, unter denen jeder Kilometer mühsam erkämpft werden musste.

Gerade deshalb gilt die Studie als wissenschaftlich besonders bedeutend: Sie schließt eine jahrzehntelange Wissenslücke über Verteilung, Dichte und Verhalten der Schimpansen in diesem Gebiet.

Signal an die Welt
Die neuen Daten bilden nun das Fundament für Ugandas nationale Schutzstrategie für Schimpansen bis 2033. Sie ermöglichen es, Populationstrends zu verfolgen, Lebensräume gezielt zu sichern und Maßnahmen wissenschaftlich statt politisch zu planen. Genau darin liegt ihre globale Bedeutung: Was hier gelingt, könnte Modell für andere Regionen werden, in denen Mensch und Tier um denselben Lebensraum ringen.

Die Studie ist mehr als eine Bestandsaufnahme – sie ist ein Hoffnungssignal. Sie zeigt, dass Biodiversität kein verlorener Kampf ist, wenn Forschung, internationale Zusammenarbeit und politischer Wille zusammenspielen. Der Bwindi-Wald beweist: Wo Schutz ernst genommen wird, kann selbst im dichtesten Dschungel ein friedliches Miteinander entstehen.

Wald der Hoffnung
Menschen und Menschenaffen im Herzen Afrikas
Krone Plus Logo
Aufreger vor Graz-Wahl
Sieben Tunnel, zwei Bims und ein gekappter Bus
Schutz der Meere
Ozean-Pakt fernab der Meere beschlossen
„Milliardenrisiko“
NGO kritisiert Österreichs Klimapolitik scharf
Krone Plus Logo
Förderung in Hallein
100 Millionen Euro für Schnapsbrenner-Methode
