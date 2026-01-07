Vorteilswelt
Vor Lokal in Ischgl

Kontrahenten im Streit über Steintreppe geworfen

Tirol
07.01.2026 19:52
Im Skiort Ischgl musste die Polizei einschreiten
Im Skiort Ischgl musste die Polizei einschreiten(Bild: dreamer4787 - stock.adobe.com)

Mit einer Gruppe Gäste aus den Niederlanden geriet Dienstag ein 20-jähriger Deutscher in Streit. Vor dem Lokal flogen die Fäuste, die Polizei musste sogar Pfefferspray einsetzen. 

0 Kommentare

Am Dienstag gegen 1.30 Uhr kam es im Freibereich eines Lokals in Ischgl zu einem Streit zwischen einem 20-jährigen Deutschen und einer Gruppe Niederländer.

Schwere Kopfverletzungen
Der 20-Jährige wurde von einem bislang unbekannten Niederländer über dessen Bein auf den Steinboden geworfen. Anschließend fasste ein 23-jähriger Niederländer den Deutschen am Körper und warf ihn über eine Steintreppe hinunter, wobei dieser mit dem Kopf aufschlug und sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zuzog.

Attacke auf Sicherheitskraft
Die Ortswache, welche Zeuge der Tat wurde, versuchte den 23-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei anzuhalten. Um sich der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei zu entziehen, versetzte der 23-Jährige einem Security-Mitarbeiter Faustschläge ins Gesicht und verletzte diesen unbestimmten Grades.

Polizei setzte Pfefferspray ein
Der 23-Jährige wurde schließlich von der Polizei mithilfe von Pfefferspray festgenommen. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurden der 20-Jährige und der 42-jährige Security-Mitarbeiter zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Weitere Erhebungen sind im Gange.

