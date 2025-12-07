Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreicher, Deutsche

Wildes „Ländermatch“ vor Après-Ski-Bar: Einsatz!

Tirol
07.12.2025 11:02
Beim Après-Ski im Zillertal flogen die Fäuste (Symbolbild).
Beim Après-Ski im Zillertal flogen die Fäuste (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)

Zu einem regelrechten „Ländermatch“ kam es am späten Samstagabend vor einem Après-Ski-Lokal in Mayrhofen im Tiroler Zillertal: Mehrere Deutsche und Einheimische ließen ihre Fäuste sprechen. Es gab mindestens drei Verletzte. Die Polizei konnte die Schlägergruppen voneinander trennen.

0 Kommentare

Gegen 23 Uhr gerieten sich vor dem Après-Ski-Lokal in Mayrhofen eine deutsche und eine österreichische Gruppe heftig in die Haare. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist bisher nicht bekannt. Bei den Beteiligten handelte es sich um junge Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren.

Drei Verletzte, einen erwischte es schlimmer
Eine erste alarmierte Polizeistreife konnte die Gruppen voneinander trennen. Die Ermittler sprechen von insgesamt drei verletzten Personen. Einen 20-jährigen Deutschen, der nach der Schlägerei offenbar ins Lokal verschwand und dort angetroffen werden konnte, erwischte es wohl schlimmer.

Der junge Mann musste vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.

Lesen Sie auch:
Beim Apès-Ski kam es Sonntagabend zum Angriff (Symbolbild).
Angriff mit Flasche
Attacke beim Après-Ski: Urlaubergruppe entlarvt!
02.12.2025
Attacke in Ischgl
Gast beim Après-Ski brutal mit Flasche attackiert
01.12.2025
Alkoholverbot
Wintersport-Mekka Sölden legt „Saufmeile“ trocken
13.11.2025

Sechs Polizeistreifen vor Ort
Alle Beteiligten seien alkoholisiert gewesen, wurde betont. Weitere Ermittlungen seien noch im Gange. Insgesamt waren letztlich sechs Polizeistreifen, die Rettung und der Notarzt vor Ort.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
MayrhofenZillertal
Polizei
Männer
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
148.263 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
128.096 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
121.869 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf