Wildes „Ländermatch“ vor Après-Ski-Bar: Einsatz!

Zu einem regelrechten „Ländermatch“ kam es am späten Samstagabend vor einem Après-Ski-Lokal in Mayrhofen im Tiroler Zillertal: Mehrere Deutsche und Einheimische ließen ihre Fäuste sprechen. Es gab mindestens drei Verletzte. Die Polizei konnte die Schlägergruppen voneinander trennen.
Gegen 23 Uhr gerieten sich vor dem Après-Ski-Lokal in Mayrhofen eine deutsche und eine österreichische Gruppe heftig in die Haare. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, ist bisher nicht bekannt. Bei den Beteiligten handelte es sich um junge Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren.
Drei Verletzte, einen erwischte es schlimmer
Eine erste alarmierte Polizeistreife konnte die Gruppen voneinander trennen. Die Ermittler sprechen von insgesamt drei verletzten Personen. Einen 20-jährigen Deutschen, der nach der Schlägerei offenbar ins Lokal verschwand und dort angetroffen werden konnte, erwischte es wohl schlimmer.
Der junge Mann musste vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.
Sechs Polizeistreifen vor Ort
Alle Beteiligten seien alkoholisiert gewesen, wurde betont. Weitere Ermittlungen seien noch im Gange. Insgesamt waren letztlich sechs Polizeistreifen, die Rettung und der Notarzt vor Ort.
