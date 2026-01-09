Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Lkw-Crash

500 Liter Diesel flossen auf die Rheintalautobahn

Vorarlberg
09.01.2026 10:51
Die Feuerwehr Bludenz hatte nach dem Unfall einiges zu tun.
Die Feuerwehr Bludenz hatte nach dem Unfall einiges zu tun.(Bild: Feuerwehr Bludenz)

Aufgrund der winterlichen Verhältnisse dürfte ein Pkw-Lenker am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der A14 bei Bludenz in Vorarlberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Beim Überholen eines Lkws krachte er seitlich in den Sattelzug. Das Schwerfahrzeug prallte daraufhin in eine Pannenbucht und gegen die Außenleitschiene. 

0 Kommentare

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Zugmaschine auf die Leitschiene gehoben und schlitterte noch 15 Meter weiter. Dabei wurde der Treibstofftank so stark beschädigt, dass rund 500 Liter Diesel austraten. Gefragt waren daraufhin die Florianijünger aus Bludenz. Sie waren die nächsten drei Stunden damit beschäftigt, den Lkw wieder auf die Autobahn zu hieven, Öl zu binden und die beschädigte Leitschiene notdürftig zu reparieren.

Die Autobahn war für gut drei Stunden gesperrt.
Die Autobahn war für gut drei Stunden gesperrt.(Bild: Feuerwehr Bludenz)
Am Lkw entstand Totalschaden.
Am Lkw entstand Totalschaden.(Bild: Feuerwehr Bludenz)
Rund 500 Liter Diesel traten aus.
Rund 500 Liter Diesel traten aus.(Bild: Feuerwehr Bludenz)

Stundenlange Aufräumarbeiten
Während der Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr, die von Mitarbeitern der Asfinag unterstützt wurden, musste die A14 in Fahrtrichtung Deutschland bis 23.30 Uhr gesperrt werden. Neben dem Fahrbahnrand entstand erheblicher Sachschaden: rund 20 Meter der Außenleitschiene sowie 10 Meter der Lärmschutzwand müssen ersetzt werden. 

Die beiden Fahrzeuglenker blieben glücklicherweise unverletzt. Am Sattelzug hingegen entstand Totalschaden. Der Pkw wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt, war jedoch fahrbereit und wurde vom Lenker von der Unfallstelle gefahren. 

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 5°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
0° / 5°
Symbol Schneeregen
Dornbirn
1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
0° / 6°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Mit Reifen beladen
A21 wegen brennendem Lkw komplett gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Talk im „Stadtlabor“:
Wien – eine Stadt als Materiallager der Zukunft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
134.103 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.006 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
96.573 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Vorarlberg
Nach Lkw-Crash
500 Liter Diesel flossen auf die Rheintalautobahn
Für das Pre-Playoff
Wegweisendes Ungarn-Doppel für Pioneers Vorarlberg
Gebrüder Weiss
Alessandor Cacciola wird neuer Air & Sea-Chef
Die Grüne im Ausschuss
Nina Tomaselli: Streitlustig, aber mit Witz
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Ist Ihr Kind auch ein verkanntes Genie?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf