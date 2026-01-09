500 Liter Diesel flossen auf die Rheintalautobahn

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Zugmaschine auf die Leitschiene gehoben und schlitterte noch 15 Meter weiter. Dabei wurde der Treibstofftank so stark beschädigt, dass rund 500 Liter Diesel austraten. Gefragt waren daraufhin die Florianijünger aus Bludenz. Sie waren die nächsten drei Stunden damit beschäftigt, den Lkw wieder auf die Autobahn zu hieven, Öl zu binden und die beschädigte Leitschiene notdürftig zu reparieren.