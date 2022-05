Jennifer Grey: Darum hasste sie Patrick Swayze

Sie waren DAS Film-Traumpaar der 80er-Jahre: In „Dirty Dancing“ tanzten sich Jennifer Grey und Patrick Swayze in die Herzen der Kinozuschauer der ganzen Welt. Obwohl auf der Leinwand die Chemie stimmte, konnte „Baby“ ihren 2009 verstorbenen Filmpartner privat lange nicht ausstehen. Nach 35 Jahren verriet die 62-Jährige in der TV-Sendung „The View“ zum ersten Mal, woher ihre Abneigung gegen den Hollywood-Herzensbrecher stammte.