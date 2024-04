So reagierte Patrick Swayze auf sein Todesurteil

Nur einmal vor ihm geweint

Sie versuchte, für die Liebe ihres Lebens stark zu sein, was ihr aber nicht immer gelang. Bis heute hat sich ein besonders traumatischer Moment in ihrer Seele festgesetzt. Sie war wenige Wochen vor Patricks Tod mit ihm über das Gelände ihrer Ranch in New Mexiko spazieren gegangen: „Es war ein wunderschöner Tag und er schaute mich mit Tränen in den Augen an und sagte: ,Ich will leben‘. Daraufhin ist es aus mir herausgebrochen und ich habe ihn damit sehr erschreckt. Es war erste und das letzte Mal, dass ich vor ihm geweint habe.“