Mysteriös: Leiche lehnte an Kindergartenmauer
Ermittlungen im Ländle
Einen grausamen Fund machten die Mitarbeiter des Kindergartens in Dornbirn in Vorarlberg am Donnerstagvormittag. Am Gebäude der Betreuungseinrichtung lehnte eine tote Person. Sie verständigten die Polizei.
Über die genauen Umstände und die Identität der Leiche ist noch nichts bekannt. Die Exekutive rückte mit mehreren Streifenwagen und Beamten der Spurensicherung aus. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.
Kindergarten dennoch geöffnet
Sowohl die Eltern der Kinder als auch die Mädchen und Buben wurden über den Vorfall informiert. Der Kindergarten ist weiterhin geöffnet.
