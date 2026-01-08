Rapid: Einer wie Ex-Chelsea-Star Essien fehlt noch

Einer wie Ex-Chelsea-Star Michael Essien fehlt bei Rapid noch. Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.
„Wir würden uns wünschen, dass er in den ersten eineinhalb Monaten alles zerreißt. Aber wir werden nicht nervös, wenn die Resultate am Anfang nicht stimmen“, garantiert Rapids Sportchef Markus Katzer „seinem“ Trainer Johannes Hoff-Thorup volle Rückendeckung.
Die laut mancher Meinungen Peter Stöger nicht bekommen haben soll. Was Katzer so nicht stehen lässt. Die Trennung lag nicht an den Ergebnissen, sondern „weil es mit unserer Spielidee nichts mehr zu tun hatte“.
Stefan Kulovits machte selbst den Weg für ein neues Trainerteam frei. „Er ist ein loyaler Mensch, immer für den Verein da“, bedankte sich Katzer, der auch Daniel Seper verabschiedete.
Mix im neuen Staff
Hoff-Thorup erhält einen (fast) neuen Staff: Alan Gürkan Arac hatte ihm bereits in Nordsjaelland und Norwich assistiert, ein weiterer langjähriger „Vertrauter“ wird kommen. Zudem bleibt UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber Luka Pavlovic, der zuletzt schon Kulovits unterstützt hatte. Plus zwei Video-Analysten (Linus Braun und Daniel Schmitt) und zwei Athletik-Trainer (Tobias Hammerschmied und Julian Helm). Die Goalies bleiben in den „Handschuhen“ von Jürgen Macho.
Mit dem „Mix im Staff“ ist Hoff-Thorup zufrieden. Auch wenn Michael Essien nicht nach Hütteldorf zu locken war. Der Ex-Chelsea-Star unterstützte Hoff-Thorup bei Nordsjaelland. „Er spielte eine wichtige Rolle für die afrikanischen Spieler“, spricht der Däne die Integration an. Das fehlt bei Rapid noch, will er ändern.
Neue Spieler fordert er nicht, auch nicht für den torarmen Sturm. „Nicht nur die Neuner sind für Tore verantwortlich“, so der Neo-Coach. Dessen Offensive ja auch in Norwich funktionierte. In England scheiterte er, weil er zu riskant spielen ließ. Die Lehre will er gezogen haben. Zuletzt hospitierte er beim Spanier Cesc Fabregas in Como.
