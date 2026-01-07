Rapid-Trainer freut sich auf „sehr rosige Zukunft“

„Ich glaube, wir sehen in eine sehr rosige Zukunft“, sagte Johannes Hoff Thorup am Mittwochvormittag. Der neue Rapid-Trainer stellte sich im Rahmen der offiziellen Präsentation den Journalistenfragen und gab sich voller Tatendrang. Die besten Statements von der Vorstellung sehen Sie hier im Video (oben).