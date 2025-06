Frankreich steckt hinter Entführung von Eva G.

Entwicklungshelferin an den IS weiterverkauft?

Die 74-jährige Eva G., die seit fast drei Jahrzehnten im Niger lebte, war am 11. Jänner aus ihrem Haus in der nigrischen Wüstenstadt Agadez entführt worden. Mehrere Quellen aus der Region vermuten, dass die Entführer die Geisel an den Islamischen Staat weiterverkauft haben. Nach Information von „Aïr Info“ wird die Frau vom IS in der Sahelzone auf malischem Staatsgebiet festgehalten. Von offizieller nigrischer Seite wurde dies nicht bestätigt. Das österreichische Außenministerium hat ein Krisenteam in die Region geschickt.