Schock in OÖ nach Tod eines 53-Jährigen in Lawine

Trauer und Kritik nach tödlichem Unglück

Angeführt wurde der Kurs von einer erfahrenen Bergführerin, die das Unglück überlebte. Warum sie die fünf Männer und eine Frau – laut Alpenverein lauter erfahrene Tourengeher – trotz Lawinenwarnstufe drei in den Hang führte, ist derzeit Gegenstandstand von Ermittlungen. Alpenvereinspräsident Wolfgang Schnabl sagte am Sonntag zu dem Unglück: „Unsere Gedanken sind bei den Familien, Freundinnen und Freunden der Verstorbenen und Verletzten. Die alpine Gemeinschaft trauert mit den Angehörigen.“ Doch es wurde auch Kritik laut. So meldete sich Richard Freicham, Landesretter der Salzburger Bergrettung, zu Wort: „Touren über der Waldgrenze an Hängen über 30 Grad sind zu gefährlich.“