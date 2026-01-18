„Stahlstadt“ in der Zeit ihres größten Wandels

Der Höhepunkt folgte genau vor 40 Jahren: 1986 wurde Linz zum Schauplatz für die damals größte Demonstration der Zweiten Republik, denn 45.000 Menschen protestierten gegen Privatisierung und Zerschlagung des damaligen Staatsbetriebs VOEST.

Diese und hunderte andere Ereignisse kann man nun im neuen Buch „Stahlstadt im Umbruch. Von den 70ern in die 90er-Jahre“ (im Lentia-Verlag, 49,90 €) nachlesen, nachschauen, nacherleben.