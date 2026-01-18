Ein Roter betritt im Innviertel blaues Terrain

Braunau – ein starker FPÖ-Bezirk

Seine Tour setzt der ehemalige Unternehmer am nächsten Wochenende fort, betritt dabei aber ein für die Sozialdemokraten eher schwieriges Terrain. Mit der Veranstaltungsreihe „Energy Days“ machen die Roten ausgerechnet dort Halt, wo die Gegnerschaft nicht größer sein könnte. Die Stadt Altheim liegt im Bezirk Braunau, der mit Schärding und Ried im Innkreis als der stärkste blaue Bezirk gilt. Regiert wird die Stadt von einem Freiheitlichen, bei der Nationalratswahl 2024 kam die FPÖ im Bezirk Braunau auf 37,8 Prozent – ein Rekordergebnis. In Altheim lag die SPÖ 2024 bei 18 Prozent, die FPÖ kam auf knapp 40 Prozent.