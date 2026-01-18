Junge Bergsteiger lösten nächtlichen Einsatz aus

Gefährlicher Aufstieg in Dunkelheit

Da kein nachtflugtauglicher Hubschrauber verfügbar war, begannen Bergretter aus Gmunden mit dem Aufstieg. Kurz bevor sie das Gipfelplateau erreichten, meldeten sich die Bergsteiger erneut. Sie teilten den Bergrettern mit, dass sie den Winterraum des Traunsteinhauses erreicht hatten und keine Hilfe mehr brauchten.