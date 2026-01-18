Junge Bergsteiger lösten nächtlichen Einsatz aus

Gegen 18 Uhr setzten drei junge Bergsteiger (18, 18, 21) aus Deutschland einen Notruf ab, weil sie in der Dunkelheit am Traunstein nicht mehr weiter konnten. Bergretter aus Gmunden stiegen zu dem Trio auf, doch kurz bevor die Einsatzkräfte das Gipfelplateau erreichten, gaben die Bergsteiger Entwarnung.
Am Samstagabend wollten ein 18-Jähriger, ein 21-Jähriger und eine 18-Jährige – alle aus Deutschland – über den Hernlersteig vom rund 1700 Meter hohen Traunstein absteigen. Auf 1500 Metern Seehöhe konnten sie aber über den teils vereisten Weg nicht mehr weiter und setzten einen Notruf ab.
Gefährlicher Aufstieg in Dunkelheit
Da kein nachtflugtauglicher Hubschrauber verfügbar war, begannen Bergretter aus Gmunden mit dem Aufstieg. Kurz bevor sie das Gipfelplateau erreichten, meldeten sich die Bergsteiger erneut. Sie teilten den Bergrettern mit, dass sie den Winterraum des Traunsteinhauses erreicht hatten und keine Hilfe mehr brauchten.
Trio muss Einsatz zahlen
Die Einsatzkräfte konnten zurück ins Tal kehren und den Einsatz gegen 22 Uhr abbrechen. Am Sonntag konnten die in Not geratenen Bergsteiger selbstständig ins Tal zurückkehren. „Sie dürften die Tour schlecht geplant und die Zeit falsch eingeschätzt haben. Außerdem hatten sie keine Steigeisen dabei“, so ein Bergretter.
Die Kosten für den Einsatz werden dem Trio in Rechnung gestellt. Seit Jahresbeginn kostet die Einsatzstunde rund 600 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.