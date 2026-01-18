Pritschenwagen nach Unfall von Straße geschleudert

Am späten Samstagabend stießen auf der B 137 bei Andorf ein Pkw und ein Pritschenwagen zusammen. Durch die Wucht des Anpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert, die Lenker verletzt.
Samstag gegen 18.45 Uhr fuhr ein 39-jähriger Deutscher mit seinem Pritschenwagen auf der B 137 von Wels kommend in Richtung Schärding. Zur selben Zeit war ein 25-Jähriger aus Sigharting mit seinem Auto auf dem Güterweg Pramau in Richtung Bundesstraße unterwegs.
Von Straße geschleudert
Als der Jüngere links auf die B 137 einbiegen wollte, stieß der 39-Jährige mit der Fahrzeugfront gegen das Auto des 25-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch den wuchtigen Anprall von der Fahrbahn geschleudert, schlitterten über Böschungen und kamen in der Wiese zum Stillstand.
Lenker alkoholisiert
Beim Lkw wurde die linke Vorderachse ausgerissen, beide Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und kamen mit der Rettung ins Spital nach Ried. Ein Alkotest beim 25-Jährigen verlief mit 1,08 Promille positiv.
