Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kollision mit Auto

Pritschenwagen nach Unfall von Straße geschleudert

Oberösterreich
18.01.2026 10:30
Die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen
Die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen(Bild: FF Andorf)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Am späten Samstagabend stießen auf der B 137 bei Andorf ein Pkw und ein Pritschenwagen zusammen. Durch die Wucht des Anpralls wurden beide Fahrzeuge von der Straße geschleudert, die Lenker verletzt.

0 Kommentare

Samstag gegen 18.45 Uhr fuhr ein 39-jähriger Deutscher mit seinem Pritschenwagen auf der B 137 von Wels kommend in Richtung Schärding. Zur selben Zeit war ein 25-Jähriger aus Sigharting mit seinem Auto auf dem Güterweg Pramau in Richtung Bundesstraße unterwegs.

Von Straße geschleudert
Als der Jüngere links auf die B 137 einbiegen wollte, stieß der 39-Jährige mit der Fahrzeugfront gegen das Auto des 25-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch den wuchtigen Anprall von der Fahrbahn geschleudert, schlitterten über Böschungen und kamen in der Wiese zum Stillstand.

Lenker alkoholisiert
Beim Lkw wurde die linke Vorderachse ausgerissen, beide Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und kamen mit der Rettung ins Spital nach Ried. Ein Alkotest beim 25-Jährigen verlief mit 1,08 Promille positiv. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
198.187 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
114.295 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
108.194 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Oberösterreich
Kollision mit Auto
Pritschenwagen nach Unfall von Straße geschleudert
Spende für Bedürftige
Rekordversuch: Firma baut Haus in sieben Stunden
Im freien Gelände
53-Jähriger starb bei Lawinenunglück in Salzburg
Lotto „6 aus 45“
Um diese Zahl machte das Glücksvogerl einen Bogen
Amtsleiter suspendiert
Betrugsverdacht beschäftigt nun Landesregierung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf