Pritschenwagen nach Unfall von Straße geschleudert

Von Straße geschleudert

Als der Jüngere links auf die B 137 einbiegen wollte, stieß der 39-Jährige mit der Fahrzeugfront gegen das Auto des 25-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch den wuchtigen Anprall von der Fahrbahn geschleudert, schlitterten über Böschungen und kamen in der Wiese zum Stillstand.