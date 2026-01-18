53-Jähriger starb bei Lawinenunglück in Salzburg

Vier Todesopfer

Der Österreichische Alpenverein bestätigte, dass es sich bei den Betroffenen um Teilnehmende einer geführten Alpenverein-Kursgruppe handelt. Im Zuge des Rettungseinsatzes konnten alle Tourengeher im Alter zwischen 41 und 65 Jahren geborgen werden. Für vier Männer und eine Frau gab es keine Rettung mehr, sie verstarben nach am Lawinenkegel. Unter den Todesopfern soll sich ersten Meldungen zufolge auch ein 53-Jähriger aus Oberösterreich befinden.