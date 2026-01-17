Baufirma erschafft Haus in nur sieben Stunden

Hohe Summer erwartet

Ein wesentlicher Teil geht dabei an die „Krone“-Weihnachtsfreude, die seit Jahrzehnten unbürokratisch Oberösterreicher unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind. „Wir rechnen mit einem Auktionsergebnis von rund 90.000 Euro“, heißt es seitens des Unternehmens – Geld, das dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird: bei Familien, Alleinerziehenden oder Menschen, die durch Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen wurden.