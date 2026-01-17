Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spende für Bedürftige

Baufirma erschafft Haus in nur sieben Stunden

Oberösterreich
17.01.2026 16:49
So sieht der Bungalow in Fertig-Ziegel- bauweise aus. Flach-, Walm- oder Satteldach sind ...
So sieht der Bungalow in Fertig-Ziegel- bauweise aus. Flach-, Walm- oder Satteldach sind möglich.(Bild: ETZI-GROUP GmbH)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das oberösterreichische Familienunternehmen Etzi in Ried im Traunkreis baut einen Fertig-Bungalow in Rekordzeit und spendet den gesamten Erlös für die Weihnachtsfreude der „Krone“. Am 24. Jänner soll der Rekordversuch über die Bühne gehen und der Plan ist durchaus sportlich.

0 Kommentare

Ein ganzes Haus an einem Arbeitstag? Was nach Fernsehshow klingt, soll in Oberösterreich bald Realität werden. Die Baufirma Etzi wagt einen außergewöhnlichen Rekordversuch: Innerhalb von nur sieben Stunden entsteht ein kompletter Bungalow in Ziegel-Fertigbauweise – und das nicht nur, um Tempo zu beweisen, sondern vor allem, um bedürftigen Familien in Oberösterreich zu helfen.

Das ist der Grundriss.
Das ist der Grundriss.(Bild: ETZI-GROUP GmbH)

Startschuss um 9 Uhr
Der spektakuläre Kraftakt geht am 24. Jänner über die Bühne. Punkt 9 Uhr fällt in der Etzi-World in Großendorf 120 (Ried im Traunkreis) der Startschuss, um 16 Uhr soll der Rohbau stehen – inklusive Betondecke, Fenster, Sonnenschutz, Fensterbänken und Haustür. Errichtet wird ein rund 100 Quadratmeter großer Bungalow – live und vor den Augen einer breiten Öffentlichkeit im Rahmen der HOM(E)XPO.

Zitat Icon

Wir wollen Familien etwas Gutes tun und spenden deshalb den Erlös an Aktionen, bei denen das Geld zu 100 Prozent ankommt.

Stefanie Etzenberger, Geschäftsführung Etzi

Bild: ETZI-GROUP GmbH

Bungalow wird versteigert und Reinerlös gespendet
Doch damit nicht genug: Das Haus wird im Anschluss für den guten Zweck versteigert. Im Zeitraum von 24. Jänner bis 28. Februar 2026 kommt der Bungalow unter den Hammer – jeder einzelne Euro aus dem Erlös fließt in karitative Projekte.

Hohe Summer erwartet
Ein wesentlicher Teil geht dabei an die „Krone“-Weihnachtsfreude, die seit Jahrzehnten unbürokratisch Oberösterreicher unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind. „Wir rechnen mit einem Auktionsergebnis von rund 90.000 Euro“, heißt es seitens des Unternehmens – Geld, das dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird: bei Familien, Alleinerziehenden oder Menschen, die durch Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen wurden.

Alles fix und fertig
Für die künftigen Besitzer ist ebenfalls gesorgt: Sämtliche behördlichen Leistungen sind bereits inkludiert – von der Einreichplanung über den Energieausweis, das Bauansuchen, die Baubeschreibung bis hin zur Baustelleneinrichtung und Montage des Rohbaus ab Fundamentoberkante.

Angepeilt wird ein Rekord, der nicht nur Häuslbauer staunen lässt, sondern auch auf Hoffnung baut: wenn am Ende eines Tages ein Haus steht – und vielen Oberösterreichern ein Stück Zukunft geschenkt wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
188.995 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.932 mal gelesen
Außenpolitik
Soldaten für Grönland: Deutschland zieht nach!
138.509 mal gelesen
Ein dänisches Kriegsschiff vor Grönlands Küste
Mehr Oberösterreich
Es geht ganz einfach
Vitaminreiches Grün direkt vom Fensterbrett
Spende für Bedürftige
Baufirma erschafft Haus in nur sieben Stunden
Unfall in Wels
Demonstrant sprengte sich Teile der Hand weg
Posthof Linz
„Heimspiel“ mit Top-Kabarett und Pop von morgen
Krone Plus Logo
Boss über Waffengesetz
„Die Verschärfungen sind absolut verständlich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf