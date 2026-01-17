Baufirma erschafft Haus in nur sieben Stunden

Das oberösterreichische Familienunternehmen Etzi in Ried im Traunkreis baut einen Fertig-Bungalow in Rekordzeit und spendet den gesamten Erlös für die Weihnachtsfreude der „Krone“. Am 24. Jänner soll der Rekordversuch über die Bühne gehen und der Plan ist durchaus sportlich.
Ein ganzes Haus an einem Arbeitstag? Was nach Fernsehshow klingt, soll in Oberösterreich bald Realität werden. Die Baufirma Etzi wagt einen außergewöhnlichen Rekordversuch: Innerhalb von nur sieben Stunden entsteht ein kompletter Bungalow in Ziegel-Fertigbauweise – und das nicht nur, um Tempo zu beweisen, sondern vor allem, um bedürftigen Familien in Oberösterreich zu helfen.
Startschuss um 9 Uhr
Der spektakuläre Kraftakt geht am 24. Jänner über die Bühne. Punkt 9 Uhr fällt in der Etzi-World in Großendorf 120 (Ried im Traunkreis) der Startschuss, um 16 Uhr soll der Rohbau stehen – inklusive Betondecke, Fenster, Sonnenschutz, Fensterbänken und Haustür. Errichtet wird ein rund 100 Quadratmeter großer Bungalow – live und vor den Augen einer breiten Öffentlichkeit im Rahmen der HOM(E)XPO.
Wir wollen Familien etwas Gutes tun und spenden deshalb den Erlös an Aktionen, bei denen das Geld zu 100 Prozent ankommt.
Stefanie Etzenberger, Geschäftsführung Etzi
Bild: ETZI-GROUP GmbH
Bungalow wird versteigert und Reinerlös gespendet
Doch damit nicht genug: Das Haus wird im Anschluss für den guten Zweck versteigert. Im Zeitraum von 24. Jänner bis 28. Februar 2026 kommt der Bungalow unter den Hammer – jeder einzelne Euro aus dem Erlös fließt in karitative Projekte.
Hohe Summer erwartet
Ein wesentlicher Teil geht dabei an die „Krone“-Weihnachtsfreude, die seit Jahrzehnten unbürokratisch Oberösterreicher unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind. „Wir rechnen mit einem Auktionsergebnis von rund 90.000 Euro“, heißt es seitens des Unternehmens – Geld, das dort ankommt, wo es dringend gebraucht wird: bei Familien, Alleinerziehenden oder Menschen, die durch Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen wurden.
Alles fix und fertig
Für die künftigen Besitzer ist ebenfalls gesorgt: Sämtliche behördlichen Leistungen sind bereits inkludiert – von der Einreichplanung über den Energieausweis, das Bauansuchen, die Baubeschreibung bis hin zur Baustelleneinrichtung und Montage des Rohbaus ab Fundamentoberkante.
Angepeilt wird ein Rekord, der nicht nur Häuslbauer staunen lässt, sondern auch auf Hoffnung baut: wenn am Ende eines Tages ein Haus steht – und vielen Oberösterreichern ein Stück Zukunft geschenkt wird.
