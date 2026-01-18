Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aschach an der Steyr

SPÖ-Kandidat überrascht bei Bürgermeisterwahl

Oberösterreich
18.01.2026 15:00
Ralf Rosenegger ist neuer Bürgermeister von Aschach an der Steyr.
Ralf Rosenegger ist neuer Bürgermeister von Aschach an der Steyr.(Bild: MecGreenie)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Überraschung in Aschach an der Steyr. Zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde wurde ein SPÖ-Kandidat zum Bürgermeister gewählt. Bei der Wahl am Sonntag setzte sich Ralf Rosenegger mit 56,21 Prozent gegen  Gerhard Kammerhuber von der ÖVP durch. Auch in Spital am Pyhrn setzte sich die SPÖ durch.

0 Kommentare

Die Bürgermeisterwahl war notwendig geworden, weil der regierende VP-Ortschef Hubert Kern im September nach 12 Jahren sein Amt als Bürgermeister zurückgelegt hatte. 

„Ist eine große Ehre“
„Dieses Ergebnis ist ein starkes Zeichen des Vertrauens. Ich danke den Menschen in Aschach von Herzen“, sagt der neu gewählte Bürgermeister Ralf Rosenegger. „Es ist mir eine große Ehre, als erster SPÖ-Bürgermeister Verantwortung für unsere Gemeinde zu übernehmen. Ich werde Bürgermeister für alle sein – mit offenen Ohren, klaren Entscheidungen und dem Ziel, Aschach lebenswert, sozial gerecht und zukunftsfähig zu gestalten. Jetzt geht es darum, gemeinsam anzupacken.“

Duell auf Augenhöhe
Sein Gegenkandidat von der ÖVP,  Gerhard Kammerhuber, zeigte sich als fairer Verlierer. „Die Bürgermeisterwahl war ein Duell auf Augenhöhe. Nahezu alle in Aschach haben ein knappes Wahlergebnis erwartet. Ich gratuliere Ralf Rosenegger zum Sieg und bedanke mich für eine faire Wahlauseinandersetzung.“ Im Gemeinderat hat nach wie vor die ÖVP die Mehrheit.

Neuwahl nach Todesfall
Auch in Spital am Pyhrn wurde an diesem Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Der Grund dafür ist tragisch, denn im Sommer verunglückte der amtierende Ortschef Ägidius Exenberger, bei einer Bergtour. 

Der 57-jährige Dieter Radhuber erhielt 64,4 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen die ÖVP-Kandidatin Johanna Ellmauer durch. SPÖOÖ-Chef Martin Winkler streut dem Neo-Ortschef der 2300-Einwohner-Gemeinde Rosen: Radhuber sei „ein engagierter Politiker, und er packt an, wenn es darum geht, Verbesserungen im Ort umzusetzen“.

 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Steyr
ÖVP
Bürgermeister
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
202.624 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
141.357 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
114.904 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Mehr Oberösterreich
LINZ-Buch
„Stahlstadt“ in der Zeit ihres größten Wandels
Aschach an der Steyr
SPÖ-Kandidat überrascht bei Bürgermeisterwahl
Mit neuer Strategie
Geht’s mit der Industrie bergauf, Herr Felbermayr?
Konnten nicht weiter
Junge Bergsteiger lösten nächtlichen Einsatz aus
Nächtliche Suchaktion
Abgängiger Demenzkranker mit Drohne gefunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf