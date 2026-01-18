SPÖ-Kandidat überrascht bei Bürgermeisterwahl

Neuwahl nach Todesfall

Auch in Spital am Pyhrn wurde an diesem Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Der Grund dafür ist tragisch, denn im Sommer verunglückte der amtierende Ortschef Ägidius Exenberger, bei einer Bergtour.

Der 57-jährige Dieter Radhuber erhielt 64,4 Prozent der Stimmen und setzte sich damit gegen die ÖVP-Kandidatin Johanna Ellmauer durch. SPÖOÖ-Chef Martin Winkler streut dem Neo-Ortschef der 2300-Einwohner-Gemeinde Rosen: Radhuber sei „ein engagierter Politiker, und er packt an, wenn es darum geht, Verbesserungen im Ort umzusetzen“.