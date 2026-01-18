52-Jähriger nach Unfall von Feuerwehr geborgen

Samstag gegen 23 Uhr wurden die Einsatzkräfte via E-Call zu einem Unfall auf der B148 bei Weng im Innkreis alarmiert. Dort wollte zuvor ein 52-Jähriger aus Kirchdorf/Inn mit seinem Auto die B 148 queren. Zur selben Zeit fuhr dort ein 68-jähriger Deutscher, der das Auto des Innviertlers im Bereich der Fahrertür touchierte.