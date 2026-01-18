52-Jähriger nach Unfall von Feuerwehr geborgen

Mit drei Verletzten endete ein Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in der Nacht zum Sonntag im oberösterreichischen Innviertel. Ein 52-jähriger Autolenker aus Kirchdorf am Inn wollte die B148 queren, wurde dabei von einem anderen Wagen erfasst.
Samstag gegen 23 Uhr wurden die Einsatzkräfte via E-Call zu einem Unfall auf der B148 bei Weng im Innkreis alarmiert. Dort wollte zuvor ein 52-Jähriger aus Kirchdorf/Inn mit seinem Auto die B 148 queren. Zur selben Zeit fuhr dort ein 68-jähriger Deutscher, der das Auto des Innviertlers im Bereich der Fahrertür touchierte.
Von Straße geschleudert
Durch den Anprall wurde der Wagen von der Straße geschleudert, wobei mehrere Bäume und ein Straßenschild beschädigt wurden. Der Wagen des Deutschen drehte sich um 180 Grad und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.
Drei Verletzte
Der 52-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Er kam nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Ried. Der 68-Jährige und sein Beifahrer (61) wurden leicht verletzt – ein Alkotest verlief negativ.
