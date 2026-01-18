Vorteilswelt
Lotto „6 aus 45“

Um diese Zahl machte das Glücksvogerl einen Bogen

Oberösterreich
18.01.2026 09:00
Auf einem Normalschein standen am häufigsten die sechs Richtigen.
Auf einem Normalschein standen am häufigsten die sechs Richtigen.(Bild: BGStock72 - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Wirft man einen Blick auf die Statistik des beliebten Glücksspiels, tritt Spannendes zutage. Denn manche Zahlen scheinen eher Glück, andere eher Pech zu bringen. Übrigens: 43-mal tippten Menschen in Österreich im Vorjahr die sechs Richtigen.

0 Kommentare

Das Glücksvogerl scheint beim Lotto eine Vorliebe für alle Zahlen jenseits der „39“ zu haben. Zumindest landeten die Vierziger-Zahlen am öftesten im Ziehungstrichter, konkret je Zahl durchschnittlich 18,5-mal. Anders schaut es bei den Dreißigern aus, von denen jede Zahl im Schnitt nur 14,6-mal unter den sechs Richtigen landete.

Längste Durststrecke
Regelrecht stiefmütterlich wurde die „37“ von der Glücksfee behandelt, was 2025 zur längsten Durststrecke seit der Lotto-Einführung führte: Nach der Ziehung vom 4. Mai vergingen 69 Runden, ehe die „Pechzahl“ am 23. November wieder gezogen wurde.

Solo-Sechser in Bestenliste
Apropos Rekorde: Da hat es ein Solo-Sechser nach Siebenfachjackpot aus Oberösterreich mit 9,68 Millionen Euro in die Top 5 der ewigen Bestenliste geschafft. Österreichweit wurden übrigens von den 43 Sechsern 27 per Normalschein, elf per Quicktipp und fünf per Systemschein erzielt.

Oberösterreich

