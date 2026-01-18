Um diese Zahl machte das Glücksvogerl einen Bogen

Das Glücksvogerl scheint beim Lotto eine Vorliebe für alle Zahlen jenseits der „39“ zu haben. Zumindest landeten die Vierziger-Zahlen am öftesten im Ziehungstrichter, konkret je Zahl durchschnittlich 18,5-mal. Anders schaut es bei den Dreißigern aus, von denen jede Zahl im Schnitt nur 14,6-mal unter den sechs Richtigen landete.