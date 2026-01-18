Um diese Zahl machte das Glücksvogerl einen Bogen

Wirft man einen Blick auf die Statistik des beliebten Glücksspiels, tritt Spannendes zutage. Denn manche Zahlen scheinen eher Glück, andere eher Pech zu bringen. Übrigens: 43-mal tippten Menschen in Österreich im Vorjahr die sechs Richtigen.
Das Glücksvogerl scheint beim Lotto eine Vorliebe für alle Zahlen jenseits der „39“ zu haben. Zumindest landeten die Vierziger-Zahlen am öftesten im Ziehungstrichter, konkret je Zahl durchschnittlich 18,5-mal. Anders schaut es bei den Dreißigern aus, von denen jede Zahl im Schnitt nur 14,6-mal unter den sechs Richtigen landete.
Längste Durststrecke
Regelrecht stiefmütterlich wurde die „37“ von der Glücksfee behandelt, was 2025 zur längsten Durststrecke seit der Lotto-Einführung führte: Nach der Ziehung vom 4. Mai vergingen 69 Runden, ehe die „Pechzahl“ am 23. November wieder gezogen wurde.
Solo-Sechser in Bestenliste
Apropos Rekorde: Da hat es ein Solo-Sechser nach Siebenfachjackpot aus Oberösterreich mit 9,68 Millionen Euro in die Top 5 der ewigen Bestenliste geschafft. Österreichweit wurden übrigens von den 43 Sechsern 27 per Normalschein, elf per Quicktipp und fünf per Systemschein erzielt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.