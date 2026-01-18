Abhängiger Demenzkranker mit Drohne gefunden

Große Suchaktion

Mehrere Gruppen suchten zu Fuß systematisch Straßen und Waldgebiete ab, die Suchhunde wurden auf den Geruch trainiert und losgeschickt, sowie Drohnen gestartet. Kurz vor Mitternacht wurde der 75-Jährige schließlich von einer Drohne im steilen und steinigen Gelände entdeckt. Er konnte wohlauf den Rettungskräften übergeben werden.