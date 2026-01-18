Abhängiger Demenzkranker mit Drohne gefunden

In Dunkelheit und Kälte war ein 75-jähriger Demenzkranker Samstagabend in Altenfelden verschwunden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften mit Drohnen und Suchhunden konnte nach rund drei Stunden Entwarnung geben – der Senior wurde unverletzt aufgefunden.
Die Ehefrau hatte ihren demenzkranken Gatten (75) am Samstag gegen 19.30 Uhr als vermisst gemeldet. Einsatzkräfte von zwei Feuerwehren, Polizei und Rettung machten sich in Dunkelheit und bei eisiger Kälte auf die Suche nach dem Abgängigen.
Große Suchaktion
Mehrere Gruppen suchten zu Fuß systematisch Straßen und Waldgebiete ab, die Suchhunde wurden auf den Geruch trainiert und losgeschickt, sowie Drohnen gestartet. Kurz vor Mitternacht wurde der 75-Jährige schließlich von einer Drohne im steilen und steinigen Gelände entdeckt. Er konnte wohlauf den Rettungskräften übergeben werden.
