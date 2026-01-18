Betrugsverdacht beschäftigt nun Landesregierung

Acht Fragen an Landesrat

Abgeordneter Tobias Höglinger und der Dritte Landtagspräsident Peter Binder wollen von dem für die Gemeindeaufsicht zuständigen Landesrat Manfred Haimbuchner (FPÖ) acht Fragen beantwortet haben. Unter anderem wollen sie wissen, ob es in den vergangenen drei Jahren Prüfungen der Gemeinde Zell am Moos gab und welche Stelle sie durchgeführt hat. Außerdem interessiert sie, welche Tathandlungen dem Beschuldigten vorgeworfen werden und wie hoch der angenommene Schaden tatsächlich ist.