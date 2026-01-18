Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Amtsleiter suspendiert

Betrugsverdacht beschäftigt nun Landesregierung

Oberösterreich
18.01.2026 08:00
Im Gemeindeamt Zell am Moos wurde getrickst.
Im Gemeindeamt Zell am Moos wurde getrickst.(Bild: Manfred Fesl)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

In Zell am Moos bemerkte der Ortschef durch Zufall Fehler und Unstimmigkeiten bei Rechnungen. Der Amtsleiter soll knapp 100.000 Euro veruntreut haben und wurde daraufhin suspendiert. Die SPÖ stellt deshalb eine schriftliche Anfrage an Landesrat Manfred Haimbuchner (FPÖ).

0 Kommentare

Seit genau einer Woche gibt es in Zell am Moos nur mehr ein Gesprächsthema: Der Amtsleiter, der 33 Jahre für die Gemeinde gearbeitet hat, soll in den vergangenen drei Jahren knapp 100.000 Euro veruntreut haben. Durch Zufall bemerkte Bürgermeister Günther Pfarl (ÖVP) die Unstimmigkeiten und Fehler bei Rechnungen.

Ermittlungen der Polizei laufen
Der Amtsleiter, der in einem familiären Verhältnis zum Ortschef steht, ist seither suspendiert, will den entstandenen Schaden aber vollständig zurückzahlen. Bei der Staatsanwaltschaft Wels ist mittlerweile ein Anfallsbericht der Polizei eingelangt, Ermittlungen und vor allem die Einvernahme des Beschuldigten laufen. Aber nicht nur strafrechtlich wird der Fall behandelt – in Form einer schriftlichen Anfrage der SPÖ landet der Betrugsverdacht jetzt auch im oö. Landtag.

Acht Fragen an Landesrat
Abgeordneter Tobias Höglinger und der Dritte Landtagspräsident Peter Binder wollen von dem für die Gemeindeaufsicht zuständigen Landesrat Manfred Haimbuchner (FPÖ) acht Fragen beantwortet haben. Unter anderem wollen sie wissen, ob es in den vergangenen drei Jahren Prüfungen der Gemeinde Zell am Moos gab und welche Stelle sie durchgeführt hat. Außerdem interessiert sie, welche Tathandlungen dem Beschuldigten vorgeworfen werden und wie hoch der angenommene Schaden tatsächlich ist.

Gab es ähnliche Fälle in anderen Gemeinden?
„Die Anfrage zielt auch darauf ab, die Prüfpraxis der Gemeindeaufsicht grundsätzlich zu hinterfragen und zu erfahren, ob es in den vergangenen Jahren ähnliche Fälle in anderen oberösterreichischen Gemeinden gegeben hat“, erklären die SPÖ-Politiker. Das grundsätzliche Ziel der Anfrage sei, aufzuzeigen, welche Konsequenzen aus dem Fall gezogen werden und wie solche Machenschaften künftig verhindert werden können.

Lesen Sie auch:
Am Gemeindeamt hängt der Haussegen schief.
Krone Plus Logo
100.000 € hinterzogen
Amtsleiter: „Ich werde den Schaden zurückzahlen“
14.01.2026
Krone Plus Logo
Ortschef zu Skandal
„Da hat es mir Boden unter den Füßen weggezogen“
11.01.2026

In der Gemeinde selbst hat man schon erste Lehren gezogen: Man will das gesamte Rechnungssystem künftig digitalisieren. „Wir werden gestärkt aus der Situation herauskommen“, verspricht Bürgermeister Günther Pfarl. Haimbuchner hat nun mit der Beantwortung der Fragen bis zum 12. März Zeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
195.987 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Ombudsfrau
Kontrolleur zu Pensionist: „Bleibt daheim am Land“
104.789 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei einer U-Bahn-Fahrt kam es zu einer Fahrscheinkontrolle. (Symbolbild)
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
88.843 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Mehr Oberösterreich
Amtsleiter suspendiert
Betrugsverdacht beschäftigt nun Landesregierung
Krone Plus Logo
Große Leidenschaft
Geschäft mit Genussmittel: Rad-Asse werden Partner
Krone Plus Logo
Brutale Bim-Attacke
„Werden nie mit dem Vorfall abschließen können“
Star für Opernball
Wird Schaumrollen-König damit zum neuen Lugner?
Wer wird es?
Treffen mit dem Opernball-Stargast 2026 gewinnen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf