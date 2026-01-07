Feuerwehr rettete Grazer aus brennender Wohnung

Feiertagseinsatz für die Grazer Berufsfeuerwehr am 6. Jänner: Am späten Nachmittag brach in einer Wohnung in der Alten Poststraße Feuer aus. Ein 88-Jähriger galt zunächst als vermisst.
Um 16.17 Uhr wurde die Grazer Berufsfeuerwehr am Dienstag alarmiert: In einer Wohnung in der Alten Poststraße wurde ein Zimmerbrand sowie eine vermisste Person gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde bereits ein ausgedehnter Brand im ersten Obergeschoß eines Mehrparteienhaus festgestellt.
Ein 26-Jähriger und ein 49-Jähriger wurden von der Feuerwehr rasch ins Freie gebracht – von einem 88-jährigen Bewohner fehlte aber weiter jede Spur. Unter schwerem Atemschutz drangen die Feuerwehrleute ins brennende Gebäude vor. Mithilfe einer Drehleiter wurde gleichzeitig von außen eine Abluftöffnung geschaffen, um die Sichtverhältnisse im Haus zu verbessern.
Erfolgreich reanimiert
Kurze Zeit später wurde der Mann auch von einem Atemschutztrupp in der verrauchten Wohnung gefunden und ins Freie gebracht. Allerdings wies der 88-Jährige zunächst keine Lebenszeichen auf, konnte jedoch vom Roten Kreuz erfolgreich reanimiert werden und wurde mit stabilen Vitalwerten ins Grazer Uniklinikum gebracht. Die beiden anderen Männer wurden ins LKH Graz West überstellt.
Die Alte Poststraße war aufgrund des Einsatzes bis in die Abendstunden für den kompletten Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch im Gange.
