Feuerwehr rettete Grazer aus brennender Wohnung

Erfolgreich reanimiert

Kurze Zeit später wurde der Mann auch von einem Atemschutztrupp in der verrauchten Wohnung gefunden und ins Freie gebracht. Allerdings wies der 88-Jährige zunächst keine Lebenszeichen auf, konnte jedoch vom Roten Kreuz erfolgreich reanimiert werden und wurde mit stabilen Vitalwerten ins Grazer Uniklinikum gebracht. Die beiden anderen Männer wurden ins LKH Graz West überstellt.