Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfolgreich reanimiert

Feuerwehr rettete Grazer aus brennender Wohnung

Steiermark
07.01.2026 08:00
In dieser Wohnung in der Alten Poststraße in Graz-Puntigam brach am späten Dienstagnachmittag ...
In dieser Wohnung in der Alten Poststraße in Graz-Puntigam brach am späten Dienstagnachmittag das Feuer aus.(Bild: Berufsfeuerwehr Graz)

Feiertagseinsatz für die Grazer Berufsfeuerwehr am 6. Jänner: Am späten Nachmittag brach in einer Wohnung in der Alten Poststraße Feuer aus. Ein 88-Jähriger galt zunächst als vermisst.

0 Kommentare

Um 16.17 Uhr wurde die Grazer Berufsfeuerwehr am Dienstag alarmiert: In einer Wohnung in der Alten Poststraße wurde ein Zimmerbrand sowie eine vermisste Person gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde bereits ein ausgedehnter Brand im ersten Obergeschoß eines Mehrparteienhaus festgestellt. 

Die Wohnung wurde beim Feuer schwer beschädigt.
Die Wohnung wurde beim Feuer schwer beschädigt.(Bild: Berufsfeuerwehr Graz)
Die Grazer Berufsfeuerwehr konnte den vermissten 88-Jährigen finden und letztlich auch retten.
Die Grazer Berufsfeuerwehr konnte den vermissten 88-Jährigen finden und letztlich auch retten.(Bild: Berufsfeuerwehr Graz)
Die Alte Poststraße war bis in die Abendstunden für den kompletten Verkehr gesperrt.
Die Alte Poststraße war bis in die Abendstunden für den kompletten Verkehr gesperrt.(Bild: Berufsfeuerwehr Graz)

Ein 26-Jähriger und ein 49-Jähriger wurden von der Feuerwehr rasch ins Freie gebracht – von einem 88-jährigen Bewohner fehlte aber weiter jede Spur. Unter schwerem Atemschutz drangen die Feuerwehrleute ins brennende Gebäude vor. Mithilfe einer Drehleiter wurde gleichzeitig von außen eine Abluftöffnung geschaffen, um die Sichtverhältnisse im Haus zu verbessern.

Erfolgreich reanimiert
Kurze Zeit später wurde der Mann auch von einem Atemschutztrupp in der verrauchten Wohnung gefunden und ins Freie gebracht. Allerdings wies der 88-Jährige zunächst keine Lebenszeichen auf, konnte jedoch vom Roten Kreuz erfolgreich reanimiert werden und wurde mit stabilen Vitalwerten ins Grazer Uniklinikum gebracht. Die beiden anderen Männer wurden ins LKH Graz West überstellt.

Die Alte Poststraße war aufgrund des Einsatzes bis in die Abendstunden für den kompletten Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch im Gange.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Skifahrer (22) kommt von Piste ab – und stirbt
101.769 mal gelesen
Auch ein Hubschrauber stand im Einsatz.
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
100.148 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.634 mal gelesen
Noa Szollos
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf