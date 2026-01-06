Escalation in a department store
On escalator: Teen threatened to shoot man!
Unbelievable scenes in a shopping center in Vienna-Brigittenau: Two teenagers are said to have insulted a 26-year-old man on an escalator for no reason at all. When the man confronted the two, the situation escalated dramatically ...
One of the teenagers suddenly pulled up his T-shirt - there was a gun in his waistband. According to the victim, the teenager even threatened to shoot him. The 26-year-old immediately alerted the police and pursued the two youths.
16-year-old had a pistol with him
Officers from the Vorgartenstraße police station were able to stop the suspects a short time later. The police seized an air pistol (see below) from one of them, a 16-year-old Austrian citizen.
The teenager was provisionally arrested and questioned. He was finally released on the orders of the Vienna public prosecutor's office.
