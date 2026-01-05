Van der Bellen sieht „neue Weltordnung“ gekommen

Maduro soll nun unter anderem wegen „Verschwörung zum Drogenterrorismus“ und der Einfuhr von Kokain in die Vereinigten Staaten der Prozess gemacht werden. Der Diktator, der im New Yorker Stadtteil Brooklyn festgehalten wird, soll am Montag erstmals einem Gericht vorgeführt werden. Die Anhörung ist für 18 Uhr MEZ angesetzt. Bilder im US-Fernsehen zeigten Maduro auf dem Weg ins Gericht in Handschellen und in Begleitung mehrerer schwer bewaffneter Sicherheitskräfte.