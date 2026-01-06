Rosentaler Sternsinger machen keine Hausbesuche

Genau diese spezielle Gelegenheit, einander zu sehen, wird bei den Auftritten bei den Wegkreuzen und Dorfplätzen auch gerne genutzt. Denn schon vor der Ankunft der vier Sternsinger warten die Bewohner gespannt auf das Quartett. Und wenn die zwei Frauen und Männer dann ihre Stimmen erheben, werden die Plätze mit etwas Magischem erfüllt. „Dass das bei den Menschen so gut ankommt, freut uns natürlich schon auch“, sagt Wurzer.