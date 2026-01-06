Vorteilswelt
Besonderer Gruß

Rosentaler Sternsinger machen keine Hausbesuche

Kärnten
06.01.2026 08:00
Magek, Wurzer, Goritschnig-Orasch und Zausnig ziehen seit mittlerweile drei Jahren durchs ...
Magek, Wurzer, Goritschnig-Orasch und Zausnig ziehen seit mittlerweile drei Jahren durchs Rosental.(Bild: Dieter Arbeiter)

In Ferlach ziehen nicht nur Kinder als Sternsinger los, sondern auch vier Erwachsene. Das Quartett verzichtet dabei auf Hausbesuche und setzt vermehrt auf die Gemeinschaft.

Am frühen Morgen herrscht im Pfarrhof von Kappel an der Drau schon reges Treiben. Mittendrin Werner Zausnig, Elisabeth Wurzer, Max Magek und Sonja Goritschnig-Orasch. Die vier leidenschaftlichen Sänger haben sich bereits in ihr Sternsingergewand geworfen und stimmen vor dem Abmarsch noch einmal ein Lied zur Probe an. „Das machen wir seit mittlerweile drei Jahren“, erklärt Wurzer das Vorhaben des Quartetts.

 Denn anders als die restlichen Sternsinger im Land besuchen die Rosentaler nicht die Haushalte, sondern ziehen durch die Dörfer und bescheren den Bewohnern mit ihren Liedern die Frohe Botschaft. „Wir singen sogar vierstimmig, auf Deutsch und Slowenisch“, ergänzt Zausnig. Geboren wurde die Idee während der Corona-Pandemie, damals waren Hausbesuche ja ohnehin verboten.

Für Pfarrer Josef Markowitz ist die Aktion etwas Besonderes: „Es ist eine andere Art der Begegnung. Denn den Bewohnern der Ortschaften wird so die Möglichkeit des Zusammenkommens gegeben. Das tut den Menschen einfach gut.“

Viele Zuhörer bringen auch Speisen und Getränke mit.
Viele Zuhörer bringen auch Speisen und Getränke mit.(Bild: Dieter Arbeiter)
Für Pfarrer Josef Markowitz ist die Aktion etwas Besonderes.
Für Pfarrer Josef Markowitz ist die Aktion etwas Besonderes.(Bild: Dieter Arbeiter)
In den Ortschaften zeigt man sich sehr spendabel.
In den Ortschaften zeigt man sich sehr spendabel.(Bild: Dieter Arbeiter)

Genau diese spezielle Gelegenheit, einander zu sehen, wird bei den Auftritten bei den Wegkreuzen und Dorfplätzen auch gerne genutzt. Denn schon vor der Ankunft der vier Sternsinger warten die Bewohner gespannt auf das Quartett. Und wenn die zwei Frauen und Männer dann ihre Stimmen erheben, werden die Plätze mit etwas Magischem erfüllt. „Dass das bei den Menschen so gut ankommt, freut uns natürlich schon auch“, sagt Wurzer.

Begleitet werden die Sternsinger von Felix Poklukar und Maria Rulitz, die nach dem Gesang an der Reihe sind: Sie lesen das Vater Unser und die Fürbitten.

Während der Wanderschaft des Quartetts werden, so wie im Rest Österreichs, Spenden für die Sternsingeraktion für Menschen in Not gesammelt. Nach 13 Stationen ist für die Sänger Feierabend. Am heutigen Dreikönigstag treten sie um 10.30 Uhr bei der Heiligen Messe in der Kirche Kappel an der Drau auf.

