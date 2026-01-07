Die Villacher Narren stehen in den Startlöchern

Kein Witz: Bereits am kommenden Freitag starten die legendären Villacher Faschingssitzungen. Eine kurze, intensive Saison für die Akteure – wie die „Krone“ bereits vor dem Start erfuhr.
Hinter den Kulissen des Congress Centers Villach wird schon fleißig geprobt: Die Faschingsgilde Villach bereitet sich intensiv auf die diesjährigen Sitzungen vor.
Ihre Lieblichkeit Prinzessin Anna Sophie I. (Anna Sophie Petschar) und Prinz Fidelius LXXI. (Andreas Ferlach) werden bereits am Freitag die Premierensitzung eröffnen. Am 6. und 7. Februar finden mit den TV-Aufzeichnungen dann die letzten Sitzungstermine statt. Eine kurze, intensive Spielzeit für die Akteure.
Bekannte Akteure und neue Nummern
Die Besucher dürfen sich heuer wieder auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen. „Hohne“ Hans-Jörg Petrik und Thomas Springer werden wieder gekonnt durch das Programm führen. Mit dabei werden „Spaßbremse“ Arno Angermann mit seinem Kontrabass sowie „Noste“ Manfred Obernosterer und Eva Mion sein.
Faschingssitzungen: 9. Jänner Premiere sowie am 10., 16., 17., 23., 30. 31. Jänner, 5., 6. und 7. Februar. Beginn jeweils um 19.30 Uhr
Kinderfaschingssitzungen: 24. und 25. Jänner, Beginn 14 Uhr)
Faschingsumzug: Faschingssamstag, 14. Februar, Start 14 Uhr,
Natürlich werden die Mitglieder des Turnvereines und die Gardemädchen ihre großen Auftritte haben. Neues wird es natürlich auch geben – doch über den Inhalt dieser Nummern hüllt sich die Faschingsgilde noch in Schweigen.
Insgesamt sind zehn Sitzungen sowie zwei Kindersitzungen geplant. Der Kinderfasching feiert in diesem Jahr übrigens ein Jubiläum. Die Mini-Narren gehen in ihre 60. Saison.
Früherer Sitzungsbeginn
Heuer neu ist die Beginnzeit. Diese wurde auf allgemeinen Wunsch von 19.55 Uhr auf 19.30 Uhr vorverlegt. Für alle Vorstellungen sind nur mehr Restkarten erhältlich. Sie können über das Kartenbüro des Villacher Fasching unter 04242/22160 oder per E-Mail angefordert werden.
