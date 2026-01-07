Die Villacher Narren stehen in den Startlöchern

Bekannte Akteure und neue Nummern

Die Besucher dürfen sich heuer wieder auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen. „Hohne“ Hans-Jörg Petrik und Thomas Springer werden wieder gekonnt durch das Programm führen. Mit dabei werden „Spaßbremse“ Arno Angermann mit seinem Kontrabass sowie „Noste“ Manfred Obernosterer und Eva Mion sein.