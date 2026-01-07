Mit Kältewelle nimmt die Eislaufsaison Fahrt auf

Am besten geht es derzeit am Weißensee, wo nach dem nördlichen Teil nun am Mittwoch auch der Westen freigegeben wurde. „Wir bieten eine vier Kilometer lange Rundbahn an, das Eis ist rund 20 Zentimeter dick“, sagt Thomas Michor vom Tourismusverband. Der Weißensee ist seit Jahrzehnten das Eislaufmekka Kärntens. Von 17. bis 31. Jänner gastiert die holländische Elf-Städte-Tour mit tausenden Teilnehmern wieder dort, ehe das Pond-Eishockeyturnier mit 95 Mannschaften steigt.

Vier Oberkärntner Seen sind glücklich

Der Goggausee ist ebenso offen. Seit Mittwoch ist auch der Pressegger See freigegeben. Eine 2,5-Kilometer-Bahn wartet, Einstieg ist beim Strandbad-Presseggen. Täglich ist zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet. Es gibt Verpflegungsstandl, auch Schlittschuhe kann man sich ausleihen. Der Aichwaldsee bei Villach öffnet heute die Pforten: „Ab 9 Uhr sperren wir auf“, strahlt Ortschef Christian Poglitsch.