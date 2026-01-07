Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lend muss noch warten

Mit Kältewelle nimmt die Eislaufsaison Fahrt auf

Kärnten
07.01.2026 17:00
Die Holländer verwandeln den Weißensee bei der Elf-Städte-Tour in ein Eislauf-Paradies.
Die Holländer verwandeln den Weißensee bei der Elf-Städte-Tour in ein Eislauf-Paradies.(Bild: www.weissensee.com)

Die Kältewelle sorgt dafür, dass der Weißensee, Pressegger See und Goggausee für Eislaufen geöffnet sind. Heute öffnet der Aichwaldsee. Alle anderen Bahnen müssen noch warten. Auf der Lend in Klagenfurt ist das Eis noch zu dünn. Der Wörthersee wird wohl auch heuer nicht freigegeben.

0 Kommentare

Europa versinkt im Schnee, auch in Kärnten gibt es eine Kältewelle. Und damit ist auch die Eislaufsaison auf vielen Natureisseen in den Startlöchern. Viele Hobbysportler scharren sprichwörtlich mit den Kufen, um über gefrorene Teiche und Seen zu flitzen. Einige wenige Eisflächen wurden in Kärnten in den vergangenen Tagen bereits zum Eislaufen frei gegeben.

Auf dem Weißensee wurde am Mittwoch eine Vier-Kilometer-Rundbahn freigegeben.
Auf dem Weißensee wurde am Mittwoch eine Vier-Kilometer-Rundbahn freigegeben.(Bild: Natalie Victoria Lev)
Velen Bahnen und Seen in Kärnten sind noch nicht freigegeben.
Velen Bahnen und Seen in Kärnten sind noch nicht freigegeben.(Bild: Hermann Sobe)
Eislaufen auf der Lend könnte man in Klagenfurt bis mitten in die Stadt. Aber noch ist die Bahn ...
Eislaufen auf der Lend könnte man in Klagenfurt bis mitten in die Stadt. Aber noch ist die Bahn gesperrt.(Bild: Florian Pessentheiner)

Am besten geht es derzeit am Weißensee, wo nach dem nördlichen Teil nun am Mittwoch auch der Westen freigegeben wurde. „Wir bieten eine vier Kilometer lange Rundbahn an, das Eis ist rund 20 Zentimeter dick“, sagt Thomas Michor vom Tourismusverband. Der Weißensee ist seit Jahrzehnten das Eislaufmekka Kärntens. Von 17. bis 31. Jänner gastiert die holländische Elf-Städte-Tour mit tausenden Teilnehmern wieder dort, ehe das Pond-Eishockeyturnier mit 95 Mannschaften steigt.

Vier Oberkärntner Seen sind glücklich
Der Goggausee ist ebenso offen. Seit Mittwoch ist auch der Pressegger See freigegeben. Eine 2,5-Kilometer-Bahn wartet, Einstieg ist beim Strandbad-Presseggen. Täglich ist zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet. Es gibt Verpflegungsstandl, auch Schlittschuhe kann man sich ausleihen. Der Aichwaldsee bei Villach öffnet heute die Pforten: „Ab 9 Uhr sperren wir auf“, strahlt Ortschef Christian Poglitsch.

Kältewelle bis nächste Woche
In Unterkärnten ist noch keine Bahn freigegeben. Die Lend in Klagenfurt geht noch nicht, die Eisschicht ist mit acht Zentimetern noch zu dünn. Die Eismeister arbeiten im Rekordtempo. „Wir hoffen am Samstag den Rauschele See und Hörzendorfer See aufsperren zu können“, sagt Eislaufverein-Obmann René Riepan. Auch der Kreuzberglteich und der Eislaufplatz Radlerstop in St. Veit müssen noch ein paar Tage warten.

Klima für Wörthersee-Eislauf zu mild
Bis Mitte nächster Woche soll es kalt sein. Schneefall oder Regen verzögern die Eisbildung. In Klagenfurt hatte es am Montag minus 8,6 Grad, das Lesachtal sogar minus 16 Grad. Dienstag war es nicht mehr so kalt. Der Wörthersee wird es auch heuer nicht schaffen. Zuletzt war er vor 20 Jahren für Eisläufer geöffnet. „Im Dezember war es zu warm. Das Klima ist einfach schon zu milde. Das Wasser ist  aufgewärmt. Auch die Kältewellen waren schon viel härter. Eine kurze Frostphase im Jänner reicht nicht mehr aus für eine dicke Eisbildung von Klagenfurt nach Velden“, sagt Martin Ortner vom Wetterdienst.

Porträt von Christian Tragner
Christian Tragner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdöl-Vorkommen der Welt, bis 2005 war das Land ...
„Zum Wohl des Volkes“
Trump sichert sich Kontrolle über Venezuelas Öl
Domen Prevc schreibt Skisprung-Geschichte
Historischer Triumph
Das gab’s noch nie! Novum bei Vierschanzentournee
Kern hat „wachsendes Interesse“ an einer Kandidatur.
Kommt Kampfparteitag?
Erste Rote offen für Kern-Kandidatur gegen Babler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
110.575 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
108.209 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
105.025 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Kärnten
Lend muss noch warten
Mit Kältewelle nimmt die Eislaufsaison Fahrt auf
Am Landesgericht
Richterin entschied: So geht‘s mit Austria weiter!
Premiere am Freitag
Die Villacher Narren stehen in den Startlöchern
Medizincheck geklappt
Alles erledigt: WAC-Ass signiert bei Trabzonspor!
Auf Schneefahrbahnen
Driften als gefährlicher, verbotener Internettrend
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf