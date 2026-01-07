Mit Kältewelle nimmt die Eislaufsaison Fahrt auf

Die Kältewelle sorgt dafür, dass der Weißensee, Pressegger See und Goggausee für Eislaufen geöffnet sind. Heute öffnet der Aichwaldsee. Alle anderen Bahnen müssen noch warten. Auf der Lend in Klagenfurt ist das Eis noch zu dünn. Der Wörthersee wird wohl auch heuer nicht freigegeben.
Europa versinkt im Schnee, auch in Kärnten gibt es eine Kältewelle. Und damit ist auch die Eislaufsaison auf vielen Natureisseen in den Startlöchern. Viele Hobbysportler scharren sprichwörtlich mit den Kufen, um über gefrorene Teiche und Seen zu flitzen. Einige wenige Eisflächen wurden in Kärnten in den vergangenen Tagen bereits zum Eislaufen frei gegeben.
Am besten geht es derzeit am Weißensee, wo nach dem nördlichen Teil nun am Mittwoch auch der Westen freigegeben wurde. „Wir bieten eine vier Kilometer lange Rundbahn an, das Eis ist rund 20 Zentimeter dick“, sagt Thomas Michor vom Tourismusverband. Der Weißensee ist seit Jahrzehnten das Eislaufmekka Kärntens. Von 17. bis 31. Jänner gastiert die holländische Elf-Städte-Tour mit tausenden Teilnehmern wieder dort, ehe das Pond-Eishockeyturnier mit 95 Mannschaften steigt.
Vier Oberkärntner Seen sind glücklich
Der Goggausee ist ebenso offen. Seit Mittwoch ist auch der Pressegger See freigegeben. Eine 2,5-Kilometer-Bahn wartet, Einstieg ist beim Strandbad-Presseggen. Täglich ist zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet. Es gibt Verpflegungsstandl, auch Schlittschuhe kann man sich ausleihen. Der Aichwaldsee bei Villach öffnet heute die Pforten: „Ab 9 Uhr sperren wir auf“, strahlt Ortschef Christian Poglitsch.
Kältewelle bis nächste Woche
In Unterkärnten ist noch keine Bahn freigegeben. Die Lend in Klagenfurt geht noch nicht, die Eisschicht ist mit acht Zentimetern noch zu dünn. Die Eismeister arbeiten im Rekordtempo. „Wir hoffen am Samstag den Rauschele See und Hörzendorfer See aufsperren zu können“, sagt Eislaufverein-Obmann René Riepan. Auch der Kreuzberglteich und der Eislaufplatz Radlerstop in St. Veit müssen noch ein paar Tage warten.
Klima für Wörthersee-Eislauf zu mild
Bis Mitte nächster Woche soll es kalt sein. Schneefall oder Regen verzögern die Eisbildung. In Klagenfurt hatte es am Montag minus 8,6 Grad, das Lesachtal sogar minus 16 Grad. Dienstag war es nicht mehr so kalt. Der Wörthersee wird es auch heuer nicht schaffen. Zuletzt war er vor 20 Jahren für Eisläufer geöffnet. „Im Dezember war es zu warm. Das Klima ist einfach schon zu milde. Das Wasser ist aufgewärmt. Auch die Kältewellen waren schon viel härter. Eine kurze Frostphase im Jänner reicht nicht mehr aus für eine dicke Eisbildung von Klagenfurt nach Velden“, sagt Martin Ortner vom Wetterdienst.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.