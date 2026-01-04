Vorteilswelt
Kärntner Erfolgsfaktor

Firmen trotzen Flaute: Exportzahlen bleiben stabil

Kärnten
04.01.2026 18:00
WK-Missionen (hier in Istanbul) informieren über neue Märkte.
WK-Missionen (hier in Istanbul) informieren über neue Märkte.(Bild: Felix Justich)

Die Kärntner Betriebe handeln weiter ins Plus, trotzen so der Wirtschaftsflaute. Deutschland ist weiter Top-Partner, aber auch neue Absatzchancen müssen genutzt werden.

Trotz herausfordernder Wirtschaftslage geht es den Betrieben in Kärnten recht gut. Zumindest jenen, die ihre Dienstleistungen und Waren auch exportieren, wie die dieser Tage präsentierten Außenhandelsdaten der Statistik Austria für das erste Halbjahr 2025 zeigen.

Leichtes Plus, sinkende Mengen
Die Kärntner Exporte beliefen sich im ersten Halbjahr 2025 auf 4,83 Milliarden Euro, was einem Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bei den Importen gibt es ein leichtes Plus (0,2 Prozent) auf 3,97 Milliarden Euro. „Diese Zahlen zeigen, dass die Exportwirtschaft die tragende Säule des Kärntner Wohlstands bleibt“, betont Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer.

Wertmäßig bleiben Export und Import damit stabil, blickt man genauer hin, sinken die Mengen jedoch. Und auch die Länder, in die exportiert wird, werden differenzierter. Experten raten deswegen, sich zwar auf bestehende Märkte zu konzentrieren, gleichzeitig aber auch nicht zu sehr zu verlassen. Neue Absatzchancen zu nutzen, sei zentral.

Kärnten mit positver Bilanz
Der Überschuss der Bilanz steigert sich damit auf 862 Millionen Euro. Kärnten zählt damit – mit Oberösterreich, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg – zu jenen Bundesländern, die eine positive Außenhandelsbilanz aufweisen.

Die Top-Exportländer sind weiterhin Deutschland und China. Rückgänge gab es nach Italien, Slowenien, Frankreich, in die USA sowie in die Schweiz. Am häufigsten verkaufen die Kärntner Kessel, Maschinen und mechanische Geräte; importiert werden mechanische und elektrische Maschinen.

Elisabeth Nachbar
