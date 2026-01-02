Gleich viel Arbeitslose, Einbruch bei Lehrstellen

Im Vergleich zum Vorjahresdezember blieben die Arbeitslosenzahlen in Kärnten gleich. Erholung gab es bei den offenen Stellen, leider nicht für Lehrlinge.
In Kärnten häufen sich zum Jahresbeginn die Zeichen für eine Erholung der Wirtschaft. Auch im Dezember setzte sich bei den Arbeitslosen der Trend der Vormonate durch. 215.000 Kärntner haben eine Anstellung, knapp 25.000 suchen noch.
Nur zehn Arbeitslose mehr
Die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um nur zehn Personen oder 0,0 Prozent gestiegen. „Das trägt zur grundsätzlich positiven Gesamtjahresbilanz des AMS Kärnten bei“, erklärt AMS-Chef Peter Wedenig. „17.890 Arbeitslose waren im Jahresdurchschnitt 2025 vorgemerkt.“ Das bedeutet ein Plus von 1,5 Prozent zu 2024, aber ein Großteil fiel zu Jahresbeginn an.
Mittels arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen ist es gelungen, die zum Jahresbeginn steigende Arbeitslosigkeit auf das Niveau von 2024 zu senken.
Peter Wedenig, Geschäftsführer AMS Kärnten
Bild: Caroline Knauder
Das gilt auch für die „Kerngruppen“ des AMS: Jugendliche, über 50-Jährige und Langzeitarbeitslose. „Im Dezember wie im Gesamtjahr gab es nur geringfügige Steigungen“, zeigt sich Wedenig erfreut. „Hervorzuheben ist auch die Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen: Die Zunahme 2025 liegt in Kärnten bei 1,3 Prozent; österreichweit bei 25,4 Prozent.“
Mehr offene Stellen, weniger Lehrlingsstellen
Und dieser Trend könnte sich fortsetzen – die Kärntner Unternehmen suchen wieder verstärkt nach Arbeitskräften. Derzeit gibt es 4464 offene Stellen, ein Plus von 8,6 Prozent, am stärksten legten technische Berufe zu. Auch im Fremdenverkehr werden vermehrt Kräfte gesucht.
Ein Wermutstropfen sind die offenen Stellen für Lehrlinge – im Dezember gab es 369, was einen Rückgang von 13,6 Prozent bedeutet. Dem stehen allerdings 474 junge Kärntnerinnen und Kärntner gegenüber, die in ihr Berufsleben starten wollen.
