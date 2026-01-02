Gleich viel Arbeitslose, Einbruch bei Lehrstellen

Nur zehn Arbeitslose mehr

Die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr um nur zehn Personen oder 0,0 Prozent gestiegen. „Das trägt zur grundsätzlich positiven Gesamtjahresbilanz des AMS Kärnten bei“, erklärt AMS-Chef Peter Wedenig. „17.890 Arbeitslose waren im Jahresdurchschnitt 2025 vorgemerkt.“ Das bedeutet ein Plus von 1,5 Prozent zu 2024, aber ein Großteil fiel zu Jahresbeginn an.