Wirtschaftsentwicklung: „Ein zartes Pflänzchen“

Hoffnung macht ihm der Vorstoß der Bundesregierung zur Entbürokratisierung: „Wenn wir jetzt jedes halbe Jahr mehr als 100 mögliche Antworten bekommen, kann was weitergehen.“ Gemeinsam mit dem Land gibt es ja auch schon Bemühungen. „Wir haben hier alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, Entbürokratisierung bringt den Standort weiter“, erklärt Landesrat Sebastian Schuschnig, der unter anderem auf die geplante Tourismusreform verweist.