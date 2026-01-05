Nur kurze Verschnaufpause für den Kärntner Handel

Die letzten freien Tage vor dem Start in den Alltag im neuen Jahr nutzen viele Kärntner, um noch einmal groß auf Einkaufstournee zu gehen oder unpassende Weihnachtsgeschenke umzutauschen. Und genau das merkt man auch in den Innenstädten und in den Einkaufszentren. „Wir sind seit drei Wochen gut besucht. Auch die Geschäfte zeigen sich zufrieden“, sagt Ernst Hofbauer von den City Arkaden in Klagenfurt.