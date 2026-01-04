Sigmund Freud machte Pakt mit dem Teufel berühmt

Mariazell, etwa Anfang September 1677. Ein einfacher Malergeselle wird in den steirischen Wallfahrtsort gebracht, begleitet von Misstrauen, Gebeten und wachsender Furcht. Johann Christoph Haitzmann, kaum Mitte zwanzig, leidet seit Tagen an schweren Krampfanfällen. Sein Körper verkrampft sich, sein Blick irrt. Ärzte sind ratlos. Der Pfarrer hingegen zögert nicht lange: Hinter diesen plagenden Schmerzen steckt der Leibhaftige.

Seele verkauft, um die kranke Mutter zu heilen

Was Haitzmann daraufhin bekennt, lässt selbst abgebrühte Zeitgenossen erschaudern. Er habe seine Seele verkauft, damit der Satan seine kranke Mutter heile – zweimal. 1668 und 1669, schriftlich besiegelt, einmal mit Tinte, einmal mit eigenem Blut. Neun Jahre lang, so der Vertrag, gehöre ihm Leib und Seele. Ein Pakt aus Verzweiflung, Angst vor Armut und Bedeutungslosigkeit, aus dem Gefühl heraus, von Gott verlassen zu sein. Stündlich wächst der Schrecken. Ein Kampf um Erlösung. Exorzismen, Gebete, Tränen.