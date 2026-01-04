Sigmund Freud machte Pakt mit dem Teufel berühmt

Der einfache Malergeselle Johann Christoph Haitzmann verschrieb im 17. Jahrhundert zweimal seine Seele dem Satan – eine beklemmende Abschrift dieser sogenannten „Teufelsverträge“ wird in der Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrt.
Mariazell, etwa Anfang September 1677. Ein einfacher Malergeselle wird in den steirischen Wallfahrtsort gebracht, begleitet von Misstrauen, Gebeten und wachsender Furcht. Johann Christoph Haitzmann, kaum Mitte zwanzig, leidet seit Tagen an schweren Krampfanfällen. Sein Körper verkrampft sich, sein Blick irrt. Ärzte sind ratlos. Der Pfarrer hingegen zögert nicht lange: Hinter diesen plagenden Schmerzen steckt der Leibhaftige.
Seele verkauft, um die kranke Mutter zu heilen
Was Haitzmann daraufhin bekennt, lässt selbst abgebrühte Zeitgenossen erschaudern. Er habe seine Seele verkauft, damit der Satan seine kranke Mutter heile – zweimal. 1668 und 1669, schriftlich besiegelt, einmal mit Tinte, einmal mit eigenem Blut. Neun Jahre lang, so der Vertrag, gehöre ihm Leib und Seele. Ein Pakt aus Verzweiflung, Angst vor Armut und Bedeutungslosigkeit, aus dem Gefühl heraus, von Gott verlassen zu sein. Stündlich wächst der Schrecken. Ein Kampf um Erlösung. Exorzismen, Gebete, Tränen.
Haitzmann wirft sich vor der Gnadenkapelle nieder und fleht die Muttergottes um Rettung an. Der Teufel erscheint ihm, so heißt es später in den Berichten, nicht als Fratze aus der Hölle, sondern als wohlhabender Bürger, geschniegelt, mit schwerem Geldbeutel an der Seite.
Ein Bild, das mehr sagt als tausend Predigten: Versuchung in ihrer bürgerlichsten Form. Tatsächlich, so glauben die Geistlichen, wird ein Wunder vollbracht. Der Teufel gibt den Vertrag zurück. Doch die Erlösung ist brüchig. Haitzmann wird weiter geplagt, von Visionen, von Angst, von Schuld. 1678 kehrt er ein weiteres Mal nach Mariazell zurück, erneut wird gebetet, erneut gerungen. Erst dann erhält er auch den ersten Pakt zurück. Die Hölle lässt ihn frei – zumindest auf dem Papier.
Bis heute hat dieser Fall etwas Unheimliches. Eine Abschrift der Teufelsverträge wird in der Österreichischen Nationalbibliothek aufbewahrt. Schwarze Buchstaben, blutrote Schwüre. Dokumente, die zeigen, wie real der Teufel einst war – nicht als Metapher, sondern als juristische Macht.
Sigmund Freud erkennt eine „Teufelsneurose“
Haitzmann zieht die letzte Konsequenz. Er kehrt der Welt den Rücken, tritt in Wien den Barmherzigen Brüdern bei und legt 1681 seine Profess ab. Aus dem Malergesellen wird ein Ordensmann, aus dem Gepeinigten ein Büßer. Doch die Narben bleiben. Er stirbt einsam in einem Konvent in Böhmen.
Erst im 20. Jahrhundert wird sein Schicksal wieder hervorgeholt. Sigmund Freud liest die alten Texte und erkennt keine Dämonen, sondern eine schwere seelische Erkrankung – eine „Teufelsneurose“. Die Erklärung ist modern, das Grauen bleibt alt. Denn Haitzmanns Geschichte erzählt von einer Zeit, in der Angst allmächtig war, Glaube lebensentscheidend – und ein Mensch zwischen Himmel und Hölle zerrieben werden konnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.