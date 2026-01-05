Mit einem „Wackelkontakt“ den ersten Platz erobert

Rund 400 Seiten umfasst der in Wien um 1670 am Hofe von Kaiser Leopold I. spielende Historienroman „Der Jude der Kaiserin“, den Vladimir Vertlib am 9. Februar bei Residenz vorlegt. Er verbinde „Komödie und Drama zu einem großen Roman über Glaubenskämpfe und Standesdünkel, Hetze, Intrigen und Verrat, aber auch Liebe, Treue und tiefe Freundschaft“. Im Februar erscheinen u. a. Norbert Gstreins im Schatten der beiden Weltkriege spielender und mit einem Axthieb beginnender Roman „Im ersten Licht“ – sowie „Die Lebensentscheidung“: eine Novelle von Robert Menasse, in der sein Protagonist eine niederschmetternde Krebsdiagnose erhält, die er aber seiner 89-jährigen Mutter verschweigt und mit ihr in eine Art Überlebenswettkampf eintritt.