Mit einem „Wackelkontakt“ den ersten Platz erobert

Kultur
05.01.2026 06:00
Neues von den Autoren Norbert Gstrein, Birgit Birnbacher, Robert Menasse und Verena Gotthardt
Neues von den Autoren Norbert Gstrein, Birgit Birnbacher, Robert Menasse und Verena Gotthardt

Mit einem „Wackelkontakt“ hat Wolf Haas den ersten Platz 1 der „Top 10“ der heimischen Buch-Bestsellerliste 2025 erobert. Von Hirschl bis Jelinek wartet bereits im ersten Halbjahr des neuen Jahres ein spannender und bunter Mix aus Buch-Novitäten – hier eine Auswahl!

Über mangelnden Lesestoff können sich Liebhaber österreichischer Belletristik im ersten Halbjahr des neuen Jahres nicht beklagen. Dabei reicht die Bandbreite von einigen Newcomern bis zu großen Namen. Und auch von den Genres her ist alles dabei – vom Briefroman bis zum Familienepos, von der Reisereportage bis zum Essayband.

Im Jänner erscheint z. B. „Schleifen“ von Elias Hirschl. „Ein kluger Roman über die Macht und den Einfluss von Sprache auf unser Leben, der richtig Spaß macht beim Lesen“, wirbt der Zsolnay Verlag. Für den Autor, der zuletzt mit satirischem „Content“ überzeugte, geht es „darum, was alles gesagt und nicht gesagt werden kann und wo die Sprache an ihre Grenzen stößt“.

Autor Wolf Haas lieferte mit „Wackelkontakt“ den Bestseller des Jahres
Autor Wolf Haas lieferte mit „Wackelkontakt" den Bestseller des Jahres

Rund 400 Seiten umfasst der in Wien um 1670 am Hofe von Kaiser Leopold I. spielende Historienroman „Der Jude der Kaiserin“, den Vladimir Vertlib am 9. Februar bei Residenz vorlegt. Er verbinde „Komödie und Drama zu einem großen Roman über Glaubenskämpfe und Standesdünkel, Hetze, Intrigen und Verrat, aber auch Liebe, Treue und tiefe Freundschaft“. Im Februar erscheinen u. a. Norbert Gstreins im Schatten der beiden Weltkriege spielender und mit einem Axthieb beginnender Roman „Im ersten Licht“ – sowie „Die Lebensentscheidung“: eine Novelle von Robert Menasse, in der sein Protagonist eine niederschmetternde Krebsdiagnose erhält, die er aber seiner 89-jährigen Mutter verschweigt und mit ihr in eine Art Überlebenswettkampf eintritt.

Bücher-Bestsellerliste Österreich: „Top Ten“ des Jahres 2025

  • „Wackelkontakt“ von Wolf Haas
  • „Der Nachbar“ von Sebastian Fitzek
  • „The Secret of Secrets“ von Dan Brown
  • „In einem Zug“ von Daniel Glattauer
  • „In meinem Kopf möchte ich nicht wohnen“ von Klaus Eckel
  • „Apfelstrudel-Alibi“ von Rita Falk
  • „Horror-Date“ von Sebastian Fitzek
  • „Wut und Liebe“ von Martin Suter
  • „Der stille Freund“ von Ferdinand von Schirach
  • „Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels“ (re.) von Vea Kaiser

Im März erscheint Birgit Birnbachers „Sie wollen uns erzählen“ vom kleinen Oz, seiner Mutter Ann und der Zilly-Oma, in dem die Salzburgerin das Thema Neurodiversität behandelt – und am 19. Juni erscheint der Text von Elfriede Jelineks neuem Stück „Unter Tieren“, das Nicolas Stemann am 16. August auf der Perner-Insel als Koproduktion der Salzburger Festspiele mit dem Burgtheater zur Uraufführung bringt.

Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
