„Wolf“ von Circa: Ein wildes Rudel im Kampf

Ungeheure Energie

Zirkus-Visionär Yaron Lifschitz ist mit „Wolf“ ein Programm gelungen, das nicht nur ein Staunen über die waghalsige Akrobatik bei allen Altersgruppen verursacht, sondern auch eine ungeheure Energie entfesselt. Das elfköpfige Rudel bebt zu den Bässen in Ori Lichtiks Musik und atmet gemeinsam wie ein Organismus, und doch lässt die Produktion jeden einzelnen „Wolf“ seinen Charakter ausformen und präsentieren – etwa am Trapez oder an Schleifen, die von der Decke baumeln. Das sollte man auf keinen Fall verpassen – und am besten die ganze Familie mitbringen!