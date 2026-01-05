Schwer verletzter Skifahrer bewusstlos auf Piste

Erstes Todesopfer auf Tirols Pisten

In den vergangenen Tagen gab es in Tirols Skigebieten eine ganze Reihe von schweren Skiunfällen. Leider gab es auch ein Todesopfer zu beklagen. Ein Deutscher (22) kam im Zillertal von einer schwarzen Piste ab und stürzte in den Wald. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der junge Urlauber an der Unglücksstelle.