Schwer verletzter Skifahrer bewusstlos auf Piste

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag in einem Skigebiet im Tiroler Unterland ab: Ein 54-jähriger Mann wurde schwer verletzt und bewusstlos auf einer Piste aufgefunden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittler hoffen auf Hinweise!
Zu dem verheerenden Zwischenfall kam es am frühen Sonntagnachmittag in Söll im Skigebiet „SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental“. Gegen 13.10 Uhr fanden andere Wintersportler den 54-Jährigen auf der roten Piste Nr. 45 auf. „Bewusstlos und schwer verletzt“, wie die Polizei schildert.
Der 54-Jährige wurde in der Folge mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
Die Passanten setzten sofort einen Notruf ab. Der Mann – Angaben zur Nationalität konnten die Ermittler noch keine machen – wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem alarmierten Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise
Der Unfallhergang bzw. nähere Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar. Die Ermittler von der Polizeiinspektion Söll hoffen jetzt auf mögliche Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 059133/7218 melden sollen.
Erstes Todesopfer auf Tirols Pisten
In den vergangenen Tagen gab es in Tirols Skigebieten eine ganze Reihe von schweren Skiunfällen. Leider gab es auch ein Todesopfer zu beklagen. Ein Deutscher (22) kam im Zillertal von einer schwarzen Piste ab und stürzte in den Wald. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstarb der junge Urlauber an der Unglücksstelle.
