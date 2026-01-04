Autobesitzer (33) kommt zurück und schnappt Dieb

Ein Pkw-Dieb wurde am Samstagmittag in Wien-Favoriten von seinem 33-jährigen Besitzer auf frischer Tat ertappt. Als der Eindringling das Handschuhfach durchsuchte, nutzte der Autohalter gemeinsam mit einem Begleiter den Moment und schnappte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei.
Das Zeitmanagement des Diebs ließ offenbar zu wünschen übrig. Ein 33-Jähriger kehrte gegen 13.15 Uhr zu seinem Auto zurück und ertappte den Unbekannten auf dem Beifahrersitz, als er gerade das offene Handschuhfach durchwühlte.
Ungar hatte Aufenthaltsverbot in Österreich
Der Autobesitzer alarmierte sofort die Polizei und hielt den mutmaßlichen Täter gemeinsam mit seinem Freund bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen den 26-jährigen Ungarn vorläufig fest. Wie sich herausstellte, besteht gegen den Mann ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für Österreich. Er wird wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und nach dem Fremdenpolizeigesetz angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.
Verbotene Waffe sichergestellt
Im Zuge der Ermittlungen übergab der Autobesitzer dem Polizisten einen Teleskopschlagstock, den er nach eigenen Angaben zur Selbstverteidigung bei sich führte. Die verbotene Waffe wurde sichergestellt, der 33-Jährige nach dem Waffengesetz angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.