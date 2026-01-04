Autobesitzer (33) kommt zurück und schnappt Dieb

Ungar hatte Aufenthaltsverbot in Österreich

Der Autobesitzer alarmierte sofort die Polizei und hielt den mutmaßlichen Täter gemeinsam mit seinem Freund bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen den 26-jährigen Ungarn vorläufig fest. Wie sich herausstellte, besteht gegen den Mann ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für Österreich. Er wird wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und nach dem Fremdenpolizeigesetz angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.