Sitzt in der Falle

Autobesitzer (33) kommt zurück und schnappt Dieb

Wien
04.01.2026 17:01
Der 33-jährige Autobesitzer erwischte den Dieb auf frischer Tat und hielt ihn gemeinsam mit ...
Der 33-jährige Autobesitzer erwischte den Dieb auf frischer Tat und hielt ihn gemeinsam mit einem Begleiter bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ein Pkw-Dieb wurde am Samstagmittag in Wien-Favoriten von seinem 33-jährigen Besitzer auf frischer Tat ertappt. Als der Eindringling das Handschuhfach durchsuchte, nutzte der Autohalter gemeinsam mit einem Begleiter den Moment und schnappte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei.

Das Zeitmanagement des Diebs ließ offenbar zu wünschen übrig. Ein 33-Jähriger kehrte gegen 13.15 Uhr zu seinem Auto zurück und ertappte den Unbekannten auf dem Beifahrersitz, als er gerade das offene Handschuhfach durchwühlte.

Ungar hatte Aufenthaltsverbot in Österreich
Der Autobesitzer alarmierte sofort die Polizei und hielt den mutmaßlichen Täter gemeinsam mit seinem Freund bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen den 26-jährigen Ungarn vorläufig fest. Wie sich herausstellte, besteht gegen den Mann ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für Österreich. Er wird wegen versuchten Einbruchsdiebstahls und nach dem Fremdenpolizeigesetz angezeigt und befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

Verbotene Waffe sichergestellt
Im Zuge der Ermittlungen übergab der Autobesitzer dem Polizisten einen Teleskopschlagstock, den er nach eigenen Angaben zur Selbstverteidigung bei sich führte. Die verbotene Waffe wurde sichergestellt, der 33-Jährige nach dem Waffengesetz angezeigt.

