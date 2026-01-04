Streit eskaliert: Mann zielt mit Waffe auf Auto

Am Wiener Margaretengürtel eskalierte in der Nacht auf Sonntag ein Streit zwischen zwei Autos. Ein 22-Jähriger fuhr neben einem Pkw her, zog plötzlich eine Schusswaffe und forderte die Insassen zum Anhalten auf. Der Mann wird wegen gefährlicher Drohung angezeigt.
Dem 22-jährigen Mann passte offenbar die Fahrweise des beteiligten Pkws nicht. Am Gürtel holte er um 1.30 Uhr das Auto ein und fuhr provokant neben ihm her. Dabei ließ er das Fenster herunter und zog laut Angaben der Insassen plötzlich eine Schusswaffe, mit der er auf die Männer zielte. Mehrfach forderte er sie auf, am Straßenrand anzuhalten, so berichtet Polizeisprecherin Anna Gutt.
Mann fuhr nach Drohung einfach weiter
Als sie sich weigerten, setzte er seine Fahrt einfach fort. Die Opfer verständigten den Notruf. Kurze Zeit später konnte der Tatverdächtige am Hernalser Gürtel gestoppt werden. Bei der Durchsuchung des Pkws und der beiden Mitfahrer wurden die Beamten schließlich fündig: „Eine Schreckschusspistole wurde gefunden und sichergestellt“, so Gutt.
Gegen den jungen Österreicher wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, zudem wird er wegen gefährlicher Drohung angezeigt.
