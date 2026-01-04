Streit eskaliert: Mann zielt mit Waffe auf Auto

Dem 22-jährigen Mann passte offenbar die Fahrweise des beteiligten Pkws nicht. Am Gürtel holte er um 1.30 Uhr das Auto ein und fuhr provokant neben ihm her. Dabei ließ er das Fenster herunter und zog laut Angaben der Insassen plötzlich eine Schusswaffe, mit der er auf die Männer zielte. Mehrfach forderte er sie auf, am Straßenrand anzuhalten, so berichtet Polizeisprecherin Anna Gutt.