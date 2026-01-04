„Anteilnahme, Zusammenhalt sind überwältigend“

Crowdfunding-Aktion soll Geld für neues Heim bringen

Auch innerhalb der Vereinsszene versucht man, sich zu helfen. Zwei Partnervereine aus der Schüttaustraße, die „RollingCats“ und die „Viennawheelers“ greifen unter die Arme. Gleichzeitig möchte man mit einer Crowdfunding-Aktion etwas Geld für eine neue Hütte sammeln. Habesohn: „Wir sind eine kleine Community und brauchen die Hilfe. Die Donauinsel ist einfach perfekt, um hier die Kurse und Trainings abzuhalten.“ Auch auf die Bezirkspolitik hofft man. Vielleicht gelinge es, dass sich der Bezirksvorsteher in die Sache einschalte. Um dem für die Gemeinschaft so wichtigen Sportverein neues Leben einzuhauchen.